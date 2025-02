Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio Conte che dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal club azzurro in merito:

“Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”, si legge nella nota del Napoli.

I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall’evoluzione clinica della lesione, ma il brasiliano neo titolare come esterno d'attacco sulla fascia destra dopo il passaggio di Kvaratskhelia al PSG, riferisce la redazione di Sky Sport, dovrebbe stare fermo ai box per almeno un mese. Salterà, oltre alla Lazio, le partite con Como, Inter e Fiorentina. Il rientro è previsto tra la partita col Venezia e quella con il Milan.