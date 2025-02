FOCUS AZZURRO

Cammaroto a “NM”: "Il Napoli con i bilanci in regola, Conte rivitalizza Raspadori, Billing verso l'esordio, per l'estate si ragiona sul futuro di Osimhen: gli scenari"

"Destabilizzare" è la parola d'ordine dei fatti di queste ore che raccontano di un'indagine sui bilanci del Napoli con la notizia farlocca di un rinvio a giudizio del presidente Aurelio De Laurentiis, con tanto di smentita immediata da parte dei legali di ADL. Il club azzurro è già stato assolto due volte a livello sportivo ma stranamente, mentre il Napoli si gioca il suo quarto scudetto, ritorna d'attualità la vicenda Osimhen. Ancora la "storiella" della plusvalenza e dell'operazione con alcuni giovani della primavera per la trattativa che a suo tempo ha portato all'acquisto dell'attaccante nigeriano. Nuovi elementi? Non risultano. Nuove prove? Neanche. Eppure monta il caso su questioni contabili con De Laurentiis che potrebbe essere riconosciuto colpevole sapete di cosa? Del reato di "Bilanci in regola".

La Società Sportiva Calcio Napoli è il club di Serie A con i bilanci migliori, forse l'unico in regola, non fa artifizi contabili e non si indebita per competere ad alti livelli. Tutto il resto è fuffa e clamore che serve solo a fare chiasso per provare a mettere tensione e pressione nell'ambiente azzurro. L'idea largamente diffusa è che si tratti, insomma, di qualche maldestro tentativo di sollevare un polverone in modalità telecomandata. Di certo è una vicenda grottesca che non solo non deve distrarre dalle cose di campo ma, per assurdo, deve dare un'ulteriore spinta al Napoli per concentrarsi sulla corsa scudetto. I calciatori e la piazza napoletana devono trarne ulteriore convinzione che la posizione di classifica della squadra di Conte comincia a mettere ansia da altre parti.

Il calcio giocato racconta altro e, archiviate le discussioni sul mercato di gennaio, è tempo di guardare alla sfida per il titolo. Il Napoli va a Como con i recuperi che si avvicinano di Olivera e Spinazzola ma soprattutto con la fondata speranza che Conte stia riuscendo nell'impresa di rivitalizzare Raspadori. La gara con la Lazio, al netto della beffa finale, ha lasciato in eredità il segnale incoraggiante che forse dopo due anni siamo ad un punto di svolta per vedere ad alti livelli l'ex attaccante del Sassuolo, anche se va detto - non scordiamolo - che Raspadori aveva fatto bene nella stagione dello scudetto con Spalletti. Arrivano anche indiscrezioni su Billing, che viene dato in ottima forma e potrebbe finalmente trovare minutaggio ed esordire da qui a breve, togliendosi di dosso l'alone di mistero che lo circonda sui zero minuti giocati sin qui. E' un buon giocatore e chi lo ha già bocciato rischia di doversi ricredere. Aspettiamo a giudicare.

Attenzione, intanto, ai primi ragionamenti che si cominciano a fare per l'estate, quando Conte si aspetta (giustamente) rinforzi importanti sia a livello di undici titolare che soprattutto di organico. Tiene banco la questione Osimhen, ma non per la "bolla di sapone" del caso plusvalenze. La Juve vorrebbe provarci ma c'è una chiusura totale di ADL e soprattutto di Conte in tal senso. Giuntoli si sarebbe mosso per sondare la situazione con l'entourage del giocatore, che a giugno lascerà il Galatasaray per fare rientro a Napoli. La clausola dei 75 milioni vale solo per l'estero, anche se in Italia qualcuno fa finta di non saperlo e si ostina con la narrazione di un Higuain bis, che non esiste, forse per acchiappare qualche like in più o vendere qualche giornale in più. Il Napoli, provocatoriamente (ma non troppo), potrebbe chiedere alla Juve 100 milioni.

Ma il punto è un altro: le parole di Oriali che preannuncia una chiacchierata a fine stagione con il giocatore potrebbero anche significare che magari Conte stavolta vorrà farsi una chiacchierata con Osimhen. Il Napoli ha bisogno di comprare un altro grande attaccante e in giro non ce ne sono molti, quei pochi che sono disponibili costano tanto. Partiamo dalla premessa che Osimhen al 95% non vestirà più la maglia del Napoli, pretende di percepire ancora 10 milioni e anche di più e la sua storia con gli azzurri è finita, ma per la legge del "mai dire mai" non si può escludere quel 5% di uno scenario alternativo. Il Napoli si è liberato di Kvaratskhelia, stella georgiana che ad un certo punto aveva ormai un rapporto ai minimi termini con un suo compagno di squadra e, in un plateale attacco di "gelosia", si era lamentato (per il tramite dell'agente) di non percepire un ingaggio pari a questo suo compagno. Kvara era entrato in rotta di collisione proprio con Victor Osimhen. Chissà che non possano esserci sviluppi a sorpresa, anche se lo scenario assai più probabile è che Osimhen vada via portando finalmente i 75 milioni che PSG, Chelsea e Manchester United sarebbero pronti a pagare versando la clausola. E c'è l'Al-Ahli che potrebbe spuntarla perché l'ingaggio che offre è di 30 milioni a stagione, mentre il Chelsea - per rendere l'idea - non arriva a 8 milioni. Emanuele Cammaroto





IL MATTINO

Como-Napoli, Olivera ancora out, Spinazzola potrebbe strappare la convocazione

Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola, terzini del Napoli: “Complicato immaginare l'uruguaiano in panchina a Como. Conte spera che l'ex romanista ci sia perché qualche segnale positivo arriva dai campi di allenamento, ma non ha senso accelerare il recupero in vista dell'Inter per metterlo subito in campo, facendogli prendere confidenza con i lariani, visto che non gioca da un po'. Deciderà il medico, Canonico, se può essere convocato o no”.



IL MATTINO

Napoli, un collaboratore di Conte era a Firenze per vedere la partita del Como

Come riportato da Il Mattino, Mauro Sandreani, collaboratore tecnico di Antonio Conte, allenatore del Napoli, era a Firenze allo stadio Artemio Franchi per la gara tra Fiorentina e Como, in cui ha studiato gli ospiti, prossimo avversario degli azzurri: "Oggi in casa Napoli è giornata di visione della gara del Como in tv. Il collaboratore tecnico di Antonio Conte, Mauro Sandreani, era a Firenze per fare il report del match vinto contro la Fiorentina. Si lavora sui dettagli, come piace a Conte".



TUTTOSPORT

Napoli, è lotta con la Juventus sul mercato estivo per Adeyemi e Talbi, le ultime

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Napoli e Juventus si sfideranno sul mercato in estate per Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund, e Chemsdine Talbi, attaccante del Brugge: "Dopo la battaglia estiva per Khephren Thuram, Juventus e Napoli potrebbero tornare a scontrarsi sul mercato. Stavolta il terreno di gioco si sposta sulle fasce offensive, con entrambi i club a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più caldi è Karim Adeyemi, l'attaccante del Borussia Dortmund, già corteggiato dagli azzurri a gennaio. Il Napoli aveva messo sul piatto 45 milioni, ma il giocatore ha scelto di restare in Germania, rimandando ogni decisione all'estate. Ora, per lui, le opzioni potrebbero ridursi a due: la Serie A con Napoli o Juventus, oppure il grande salto in Premier League. La situazione, però, potrebbe cambiare. Adeyemi ha recentemente cambiato agente, affidandosi all'agenzia Roof, e la Juventus ha già riallacciato i contatti per monitorare l'evoluzione della trattativa. Il club bianconero è pronto a inserirsi, consapevole che un duello con il Napoli sia all'orizzonte. Ma i due club hanno anche un altro nome nel mirino: Chemsdine Talbi, talento belga del Bruges, che con la sua doppietta ha eliminato l'Atalanta dalla Champions. Vent'anni da compiere a maggio, Talbi sta attirando le attenzioni di diverse big europee. Il Napoli può sfruttare i buoni rapporti con l'agente Miguel Alfaro, lo stesso che ha portato Okafor in azzurro. La Juventus, dal canto suo, ha già avviato gli scouting su di lui e potrebbe affondare il colpo nelle prossime settimane. Un altro duello di mercato tra i due club è pronto a decollare".



REPUBBLICA

Napoli, è Raspadori il jolly che rimpiazza Kvara e fa subito faville con Lukaku

Secondo La Repubblica, il nuovo Napoli si basa sul passaggio al 3-5-2 e sul conseguente inserimento tra i titolari di Giacomo Raspadori: "Il passaggio al modulo 3-5-2 (passi avanti verso il recupero per Spinazzola e Olivera) e la promozione tra i titolari di Giacomo Raspadori, che era uscito a lungo dai radar per la sua scarsa compatibilità col 4-3-3. Non ci sono dubbi che Raspadori sarà nuovamente titolare in Como-Napoli la prossima domenica. La sua intesa con Lukaku ha fatto subito faville. Raspadori ha dalla sua parte pure il vantaggio di avere il serbatoio pieno, dopo aver collezionato finora appena 14 presenze (per 400’ totali)".



IL MATTINO

Napoli, Conte conferma la difesa a tre, pronto il ritorno di Politano da titolare

Il Mattino si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la gara contro il Como, in cui sembra orientato a confermare la difesa a 3: “Spinazzola è in forte dubbio, meglio lavorare al 3-5-2. Il ritorno di Politano appare scontato a destra, con Mazzocchi quinto a sinistra e dietro una linea che composta da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Rispetto all'Olimpico, l'escluso sarebbe Juan Jesus. La formula anti-Nico Paz”.