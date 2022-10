È finito 4-1 per il Milan il terzo anticipo dell'11.a giornata di Serie A che vedeva i rossoneri impegnati sul proprio campo nel derby contro il Monza degli "ex" Galliani e Berlusconi.

Grazie alla vittoria odierna, il Milan si è portato in testa alla classifica a 26 punti, gli stessi del Napoli, che però scenderà in campo domenica.

A sbloccare la partita la doppietta nei primi 45 minuti di Brahim Diaz, protagonista assoluto nel corso del mach, specialmente nell'azione del primo gol dove ha fatto praticamente tutto da solo portandosi avanti la palla dalla metà campo. Purtroppo, però, nei primi minuti della ripresa il trequartista spagnolo è stato costretto ad uscire a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra.

Al 65' una sassata di Origi dal limite dell'area porta poi il Milan sul 3-0. Cinque minuti dopo, quando la partita sembra non abbia più nulla dire, Ranocchia batte Tatarusanu con un fantastico tiro su punizione da circa 30 metri, portando il risultato sul 3-1. Il Monza ci crede e sfiora la seconda rete in più di un'occasione, con il Milan che si chiude dietro, ma non riesce ad arginare come vorrebbe le iniziative dell'undici di Palladino.

A chiudere il match un errore in fase di copertura di un difensore brianzolo che permette a Theo Hernandez di involarsi in solitaria sulla sinistra, arrivare sulla linea di fondo e servire comodamente all'indietro all'accorrente Leao, che non si fa pregare e mette dentro per il risultato finale di 4-1.

Il Monza, in classifica rimane fermo a 10 punti.





Crediti immagine: twitter.com/acmilan/status/1583882959903346688