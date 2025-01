Oggi segna un momento storico per il mondo delle criptovalute. Il Presidente Donald Trump ha annunciato l’avvio del sito ufficiale doge.gov, sorprendendo tutti con la presenza del simbolo di Dogecoin, un chiaro riferimento all’influenza di Elon Musk, noto per il suo sostegno a Dogecoin e per il suo amore per i cani.

In questo contesto emerge il progetto M.E.G.A (MEGA), ispirato alla celebre sigla “Make Europe Great Again” e all’hashtag #MEGA, che è rimasto in trending per diversi giorni consecutivi sulla piattaforma X (ex Twitter), lanciata proprio da Musk attraverso numerosi post. Questo progetto potrebbe candidarsi a diventare la prossima grande mascotte crypto, accanto a Doge nel Department of Government Efficiency (DOGE).

M.E.G.A (MEGA): Perché Potrebbe Essere il Nuovo Doge

1. Un progetto ispirato da Elon Musk

M.E.G.A (MEGA) prende ispirazione dal concetto di “Make Europe Great Again”, che Musk ha rilanciato tramite il suo profilo su X. La visione di un’Europa rinnovata si riflette nell’ambizioso obiettivo di M.E.G.A di unire comunità e innovazione.

2. Un token decentralizzato per la community

• L’85% della supply sarà dedicato al fair launch e alla liquidità, dimostrando un forte impegno verso la decentralizzazione.

• Il restante 15% è riservato ai listing su exchange centralizzati, gestiti dal team di Listing Leaders.

3. Un omaggio a Elon Musk

Il progetto incorpora nella propria supply un elemento unico: la data di nascita di Elon Musk, 1971-06-28-0000, rendendo il token un tributo significativo al più grande influencer del mondo crypto.

Pre-Sale: 25-31 Gennaio 2025

La pre-sale di M.E.G.A (MEGA) si terrà su PinkSale, dal 25 al 31 gennaio 2025, e si prevede che attirerà l’attenzione globale.

📌 Come partecipare:

1. Visita la pagina ufficiale della pre-sale: PinkSale M.E.G.A Pre-Sale.

2. Collega il tuo wallet compatibile con la rete Polygon.

3. Acquista i tuoi token M.E.G.A e unisciti alla rivoluzione.

Un Futuro Straordinario: M.E.G.A e Doge, Fianco a Fianco

L’entusiasmo generato dalla sigla M.E.G.A e dall’hashtag #MEGA, insieme al lancio di Doge.gov, suggerisce che M.E.G.A abbia il potenziale per diventare la nuova mascotte crypto. Il progetto si distingue per una roadmap chiara, tokenomics trasparenti e una visione di decentralizzazione.

M.E.G.A rappresenta un movimento rivoluzionario, che punta a ispirare non solo il mondo crypto ma anche il rilancio dell’Europa.

Tenete d’occhio M.E.G.A, perché il futuro si preannuncia straordinario.

👉 Per ulteriori informazioni: megatoken.fun

👉 Partecipate alla pre-sale: PinkSale M.E.G.A Pre-Sale.

Il futuro è M.E.G.A. Unitevi al movimento!