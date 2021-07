Le condizioni sempre più estreme del clima sono ormai evidenti anche in Europa, con un'estate che in alcune aree sta creando temperature eccessive tanto da favorire gli incendi, mentre in altre rovesci tanto violenti quanto abbondanti da creare alluvioni che in Belgio e Germania, oltre a ingenti danni, hanno causato decine di vittime.

E mentre in Belgio continua a piovere, il maltempo ha iniziato a colpire anche il sud-est dell'Inghilterra dove nelle scorse ore è caduta la stessa quantità di acqua che in quell'area solitamente cade in un mese.

Heavy floods in London, UK 🇬🇧 👇👇



This is the climate crisis unravelling. No place is “safe” any more. pic.twitter.com/tB7VCGLgWV — Daniel Moser (@_dmoser) July 25, 2021

Questo ha causato allagamenti anche in alcuni quartieri nella zona est di Londra dove un ospedale, il Whipps Cross, è finito in parte sott'acqua, mentre il pronto soccorso del Newham Hospital è stato costretto ad indirizzare coloro che avevano bisogno di cure immediate verso altre strutture.

Flood in walthamstow, east london pic.twitter.com/sJFyJaVIC8 — younes (@cartieryb) July 25, 2021

Centinaia le chiamate che hanno interessato i centralini dei Vigili del fuoco londinesi (LFB) che sono intervenuti per liberare dall'acqua non solo gli scantinati ma anche le persone rimaste intrappolate nelle loro auto.

London roads flood as storms roll in #AFP https://t.co/g0oLzMhyIV

📸 Justin Tallis pic.twitter.com/QVcf14cdcn — AFP Photo (@AFPphoto) July 26, 2021

Ma l'emergenza sembra solo agli inizi, perché pioggia e temporali in Inghilterra e Scozia sono previsti anche nei prossimi quattro giorni, con un'allerta gialla per le prossime 24 ore che riguarda Kent e Sussex.