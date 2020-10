In radio e negli store digitali il nuovo singolo della cantautrice Sonia “Papà”, brano stato in un primo momento scritto interamente dall’artista piemontese e successivamente corretto e perfezionato dall’autore Vittorio Valenti. Scrivendolo Sonia ha cercato di far vedere lo sfogo della sua infanzia, ma dal punto di vista di una se stessa molto più piccola. La base è stata composta da Emanuele Mattozzi.

A dicembre del 2019, con i VideoMaker della BrainStorm Agency viene creato il videoclip ufficiale del brano “Papà” e pubblicato ufficialmente il 2 ottobre 2020.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=BpthjLr0Xk8

Sonia Fortunato, nasce a Cuorgnè il 31.05.1997, abita ad Agliè, in un piccolo paese in provincia di Torino.

Inizia ad affezionarsi alla musica, precisamente nel canto all'età di 6 anni, usandolo inizialmente come metodo di sfogo per i problemi piuttosto importanti e persistenti che viveva in casa.

All'età di nove anni, quando va a vivere in comunità, si concentra ulteriormente sulla musica e solo dopo anni in cui era uscita da quel posto è riuscita a fare della musica qualcosa di serio, con l'aiuto del nuovo marito di sua madre, si è iscritta al Liceo Musicale.

Attualmente, lavora come operaia e cerca di far combaciare la sua carriera musicale. Ha ottenuto diversi risultati.

Esegue diverse esibizioni nelle piazze e nelle scuole con il suo gruppo musicale, si è classificata quarta, cantando in un trio al concorso canoro “Canavese With Talent” con numerosi concorrenti.

Nel 2016, ha inciso un brano nel disco “Amico Mai”, progetto importante che si è svolto principalmente nei carceri in quanto, è un progetto “legalità”, i testi sono stati scritti da un ex detenuto, arrangiati dai professori della scuola in cui studiava e successivamente, gli alunni hanno registrato creando questo disco e facendo diversi live, nelle scuole (medie, superiori ed università), nei carceri e spesso nelle piazze.

Dal 2015 in poi, quando ha firmato il contratto con la Rosso al Tramonto, ha inciso diverse cover Dedicato di Loredana Bertè, Talking to the Moon di Bruno Mars e So this is Christmas di John Lennon versione di Celione Dion e I'll Be Home For Christmas di Meghan Trainor, pubblicate su tutti i digital store.

Il primo inedito, “Tremila Parole” è stato scritto da Luca Sala, la tematica è stata decisa dalla stessa Sonia, per poter così cantare la sua esperienza reale, dedicandola a sua madre.

A distanza di quasi quattro anni dall'incisione, ha registrato il video con Dalilù, una videomaker fenomenale che con la sua professionalità, è stata in grado di capire il vero significato e registrarlo.

Il 14 ed i 15 dicembre 2018, Sonia si esibisce al teatro Trestartes di Vittuone, cantando “So this is Christmas”, ed il suo inedito, l'anno dopo allo stesso concorso, Sonia vince la serata Inedito con” I'll Be Home For Christmas” aggiudicandosi una coppa ed un nuovo inedito.

Con l'incisione di “So This is Christmas”, ha incontrato Emanuele “Emy k” Mattozzi, produttore musicale, e non solo, che l'ha aiutata a capire l'importanza di scrivere oltre che di interpretare e le ha fornito una quantità enorme di consigli motivandola infatti a creare le sue canzoni e da qui nasce appunto “Papà”.

Contatto Facebook - Sonia Fortunato

Contatto Instagram - sonia_fortunato

Youtube - Sonia Fortunato