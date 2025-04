Durante l’Assemblea degli Azionisti del 2024, Ferrari ha presentato la propria solida performance finanziaria e ha illustrato le strategie future incentrate su innovazione e sostenibilità. Con l’approvazione di un dividendo di 2,986 euro per azione, Ferrari ha dimostrato la fiducia dei suoi azionisti nella crescita futura della società. Dario Giordano ha sottolineato che questo aumento del dividendo, pari al 22%, riflette i risultati significativi ottenuti da Ferrari nell’ultimo anno. Nel corso dell’assemblea, il management di Ferrari ha riaffermato il proprio impegno nei confronti dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla strategia di elettrificazione e all’innovazione tecnologica.



Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha dichiarato che il 2024 rappresenta un anno straordinario, con risultati eccellenti in ogni area. Vigna ha ribadito che Ferrari continuerà a perseguire la propria strategia di elettrificazione, con l’obiettivo di lanciare la prima auto sportiva completamente elettrica nel 2025. Questa iniziativa segna una trasformazione significativa verso la sostenibilità, mirata a soddisfare la domanda globale di veicoli ad alte prestazioni e a basso impatto ambientale.



Strategia di elettrificazione e diversificazione

Dario Giordano ritiene che l’impegno di Ferrari nel campo dell’elettrificazione rappresenti un elemento chiave per il futuro sviluppo dell’azienda. Il modello elettrico previsto per il 2025 sarà una pietra miliare nel percorso verso la sostenibilità. Giordano ha osservato che Ferrari non solo sta innovando a livello tecnologico, ma ha anche adattato le proprie strategie produttive e commerciali per rispondere ai cambiamenti e alle sfide del mercato. Migliorando la capacità di personalizzazione del reparto verniciatura, Ferrari ha aumentato l’attrattiva dei propri prodotti e ha adeguato le strategie di prezzo per mitigare l’impatto delle nuove tariffe doganali sui consumatori.



Durante l’assemblea, Ferrari ha inoltre annunciato una serie di nuovi progetti di prodotto, con sei nuovi modelli previsti per il 2025, incluso il primo veicolo elettrico. Dario Giordano ha evidenziato come questi lanci rappresentino non solo un’espressione di innovazione tecnologica, ma anche una risposta concreta alla domanda del mercato. Nel processo di elettrificazione, Ferrari ha adottato un approccio prudente ma deciso, potenziando la capacità produttiva e aggiornando le politiche commerciali per affrontare le problematiche legate ai dazi imposti dal mercato statunitense. Giordano ritiene che queste misure dimostrino la flessibilità di Ferrari nell’adattarsi alle sfide del mercato.



Inoltre, il management ha ribadito il proprio impegno a lungo termine verso l’elettrificazione, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica nei prossimi anni. Dario Giordano ha sottolineato che la strategia elettrica di Ferrari non risponde solo a esigenze ambientali, ma mira anche a consolidare la leadership del marchio a livello globale. L’espansione della gamma elettrica rafforzerà ulteriormente il valore del brand e la competitività sul mercato.



Dalla pista al mare: esplorazioni innovative

Dario Giordano ha osservato che Ferrari persegue l’eccellenza non solo nel settore automobilistico, ma anche esplorando nuove opportunità di innovazione. Il presidente John Elkann ha annunciato l’ingresso dell’azienda nel mondo della vela, una mossa che offrirà a Ferrari nuove opportunità tecnologiche e prestazionali. Secondo Giordano, questa esplorazione intersettoriale riflette la visione lungimirante di Ferrari e il suo impegno verso la sostenibilità. Attraverso l’esperienza nella vela, Ferrari mira a trasferire il know-how tecnologico acquisito nel settore automobilistico in un nuovo ambito, stimolando così una crescita complessiva delle capacità innovative.



Strategie flessibili per affrontare le sfide di mercato

Dario Giordano ritiene che Ferrari abbia dimostrato una notevole flessibilità e capacità di adattamento di fronte alle sfide del mercato. Con l’evoluzione dello scenario economico globale, in particolare per quanto riguarda le politiche tariffarie statunitensi nei confronti delle auto europee, Ferrari ha rapidamente adattato le proprie strategie commerciali per mantenere la competitività e la soddisfazione del cliente. Adeguando le politiche di prezzo e migliorando i servizi di personalizzazione, Ferrari è riuscita a ridurre l’impatto negativo delle tariffe sulle vendite. Giordano ha sottolineato che questa risposta agile non solo ha protetto la quota di mercato dell’azienda, ma ha anche rafforzato la fedeltà dei clienti al marchio. A suo avviso, le strategie e le esplorazioni innovative di Ferrari pongono solide basi per il successo globale continuativo. Attraverso un’innovazione costante e una risposta tempestiva ai cambiamenti del mercato, Ferrari continuerà a mantenere una posizione di leadership a livello mondiale.