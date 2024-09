La maestria dei massaggiatori e la notorietà di tutta la scuola Diabasi presenzieranno come Official Sponsor al “Salotto delle Celebrità”, come punto di riferimento della Wellness Room, durante l’81^ Edizione del Festival del Cinema di Venezia.

La Scuola Professionale di Massaggio DIABASI® ogni anno forma oltre 10.000 allievi in tutta Italia nelle sue 60 sedi didattiche, grazie ad oltre 90 docenti, partecipando a più di 50 eventi, sportivi e non, su tutto il territorio nazionale.

Lo staff di massaggiatori professionisti DIABASI, selezionati tra centinaia di candidati in tutta Italia, sarà a disposizione di attori, artisti, imprenditori, vip e celebrities per donare loro relax e benessere.

Sapranno regalare con professionalità e dolcezza trattamenti corpo e viso rilassanti, decontratturanti e drenanti.

La loro preparazione e la loro competenza potrà essere testata anche con pratiche e massaggi specifici come ad esempio il Massaggio Thailandese, il Massaggio MAORI® e l’antico massaggio giapponese per la bellezza del viso “KOBIDO” che dona tonicità alla pelle come un vero e proprio lifting.

Il Salotto delle Celebrità si prepara ad accogliere Diabasi nell’esclusiva hospitality situata a pochi passi dal tappeto rosso: i massaggiatori professionisti dell’azienda sapranno coccolare con maestria le celebrità presenti all’interno dell’area, preparandole per il passaggio sul famoso Red Carpet.

Visitate il sito www.diabasi.it per rimanere aggiornati su tutti i loro eventi e partecipazioni tramite le piattaforme social Facebook https://www.facebook.com/diabasieventi- ed Instagram.

Per saperne di più sui loro corsi di massaggio invece https://www.facebook.com/Diabasi-