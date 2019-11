ProVita si scaglia contro la serie animata Disney "DuckTales", colpevole di avervi introdotto i primi paperi gay.

Nella terza serie del reboot di "DuckTales - Avventure di paperi" (in Italia a partire da marzo 2020), la Disney ha deciso di inserire per la prima volta una famiglia arcobaleno. Famiglia composta da due paperi gay, genitori di una figlia di nome Violet.

“L'inchino della Disney alla propaganda Lgbt, finalizzato all'indottrinamento gender dei bambini, è ormai molto più che una semplice ipotesi: e noi non possiamo restare inerti e in silenzio!”

è il grido rabbioso con cui i responsabili di ProVita & Famiglia hanno condannato l'iniziativa.

Inoltre, per chiunque sia dotato di senso dell'umorismo, può valere la pena leggersi la lettera di protesta con cui l'associazione degli ultra-conservatori cattolici di estrema destra chiede alla Disney di sospendere la messa in onda della serie:

All’attenzione dell’Amministratore delegato della Walt Disney Company, Robert A. Iger.



Protesta contro l’introduzione di una coppia di "genitori" gay in DuckTales e richiesta di sospensione della messa in onda della terza stagione della serie tv.



Con la presente esprimiamo il nostro grande disappunto dopo aver appreso che la Disney intende introdurre una coppia di "genitori" gay nella serie televisiva DuckTales.



La Walt Disney Company, nel ruolo importante che svolge presso il suo pubblico, anche molto giovane, e incidendo sulla comunicazione, l’educazione e l’intrattenimento dei bambini, dovrebbe rimanere almeno neutrale di fronte a temi eticamente sensibili e divisivi, evitando di sostenere modelli fondati su valori contrari a quelli di grande parte delle famiglie di tutto il mondo.



E a più forte ragione, se il suddetto progetto si inserisce in una cornice di propaganda Lgbt veicolata dai media riconducibili alla Walt Disney Company, come alcune vicende occorse negli ultimi anni lasciano supporre.



Lasciate che i bambini restino bambini: non c’è alcun bisogno - anzi è assolutamente inopportuno - che la Disney sostenga iniziative dirette a bambini privi delle capacità critiche necessarie a valutare in modo appropriato le istanze del movimento Lgbt.



Perciò chiediamo, insieme ad altre [migliaia] di cittadini, che la Walt Disney Company rinunci all’introduzione di due paperi gay in DuckTales, e che la messa in onda della terza stagione dello show venga sospesa.