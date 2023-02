Due israeliani, un bambino di sei anni e un uomo di 20 anni, sono stati uccisi in un attacco terroristico portato con un'auto che sarebbe stata diretta volontariamente contro una fermata dell'autobus nella Gerusalemme est occupata, nei pressi dell'insediamento di Ramot.

Secondo la polizia israeliana il conducente, un palestinese di 31 anni di Gerusalemme est, è stato "neutralizzato sul posto", termine più elegante rispetto a giustiziato. Cinque le persone rimaste ferite.

Le immagini del luogo dell'incidente, nella periferia settentrionale di Gerusalemme, mostrano una Mazda blu con il frontale accartocciato, sotto una pensilina di una fermata dell'autobus.

Secondo i media palestinesi che riportano quanto dichiarato dai familiari di Hussein Khaled Qaraqe, questo era il suo nome, l'uomo è stato ucciso all'incrocio di Nabi Samuel dopo che i coloni israeliani avevano aperto il fuoco contro di lui, ferendolo, mentre stava semplicemente guidando l'auto.

Qaraqe, residente nel quartiere di Al-Isawiya, era sposato e padre di due figli! Il classico identikit del terrorista.

#فيديو

اطلاق المستوطنين النار من مسافة صفر باتجاه الشهيد حسين قراقع بحجة تنفيذه عملية دهس في منطقة راموت#Video

Settlers shoot the Martyr Hussein Karaqe’ from zero distance under the pretext of carrying out a ramming attack in the area of Nabi Samuel “Ramot settlement” pic.twitter.com/0gyMZ51ZBi