Il presidente di Yisrael Beytenu (Israele casa nostra), Avigdor Liberman, mette in dubbio la sanità mentale del primo ministro Benjamin Netanyahu in seguito alle affermazioni del premier secondo cui un presunto "Deep State" (Stato Profondo) all'interno del governo starebbe lavorando contro di lui:"Non sono tranquillo sullo stato di salute mentale di Netanyahu", ha dichiarato Liberman - tra l'altro in passato suo alleato - a Channel 13, dove ne ha previsto anche la bocciatura alle prossime elezioni. "Lo conosco da anni. Deep State? Abbiamo un primo ministro deep fake".

Più pragmatico l'ex primo ministro Ehud Barak che, su un altro canale televisivo, ha chiesto al procuratore generale Gali Baharav-Miara di dichiarare che il primo ministro Benjamin Netanyahu sia ormai incapace nel poter continuare a ricoprire il suo incarico.

Un disegno di legge che protegge Netanyahu dall'essere ricusato dall'incarico di premier è stato approvato dalla Knesset nel 2023, ma la sua attuazione è stata ritardata dall'Alta Corte di Giustizia fino all'inizio della prossima legislatura.

Domani, il governo esaminerà una mozione di "sfiducia" nei confronti di Baharav-Miara, che il ministro della Giustizia Yariv Levin ha accusato di aver politicizzato il suo ufficio e di aver ripetutamente ostacolato la volontà dell'esecutivo nel suo tentativo di riformare radicalmente il sistema giudiziario.

Questo mentre a Tel Aviv è in corso una manifestazione di massa per chiedere lo stop alla ripresa del conflitto a Gaza per tutelare la vita dei prigionieri detenuti dai movimenti di resistenza palestinesi.

Rivolgendosi alla piazza, il leader dell'opposizione Yair Lapid ha dichiarato che il governo del primo ministro Netanyahu "sta facendo di tutto per scatenare una guerra civile, Netanyahu sta apertamente spingendo in tal senso. Non lo permetteremo. Combatteremo per il paese, ma non lasceremo che lo distruggano. Usano la parola unità per farci tacere. Non funzionerà per loro. Il silenzio di fronte a un governo distruttivo non è unità"."Se il governo del 7 ottobre decide di non obbedire alla sentenza della Corte, in quel momento si trasformerà in un governo criminale", riferendosi alle dichiarazioni di alcuni ministri che hanno anticipato di non voler rispettare la sentenza dell'Alta Corte di giustizia nel caso decidesse di bocciare la decisione unanime del governo di licenziare Ronen Bar, il direttore dello Shin Bet.

"Se ciò dovesse accadere, l'intero Paese dovrà fermarsi. Le attività dovranno scioperare, la Knesset dovrà fermare qualsiasi attività così come i tribunali, le municipalità, le università, le scuole. Se potremo organizzare una rivolta fiscale, organizzeremo una rivolta fiscale. Non saremo complici della distruzione della democrazia".