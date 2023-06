Ha cantato per Tosca, aperto gli spettacoli di Antonio Giuliani, fatto teatro, musical ed esplorato infinite sonorità con le sue canzoni oltre ad aver venduto un ragguardevole numero di copie dei suoi brani. E' tra i pochissimi, nella musica indie, ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica di Itunes con la sua cover jazz "Gimme More". Alla vigilia del decimo anno di attività il poliedrico Simone Barotti sta per lanciare un nuovo attesissimo singolo dal titolo "Amore Tossico" (SI.FI. Record per la produzione di Valerio Ciccarelli - STUDIOVALE) che promette di farci ballare per tutta l'estate. A completare l'uscita ci sarà anche il videoclip (che sarà fuori per la fine di giugno) per il quale è stato definito il cast degli attori su i quali andiamo a darvi un po' di notizie e curiosità.

Non può non saltare all'occhio il nome di Ilaria Zuncheddu già tra i protagonisti di un altro video di Simone ,"Quando spegni la luce" del 2019, che aveva dato prova di un bel talento interpretativo. Partecipo' con l'artista anche a diverse trasmissioni televisive per la promozione di quel singolo. Grande curiosità quindi per la sua nuova prova.

Il resto del cast invece è tutto da scoprire.

Spicca la presenza del giovane adolescente Mattia Bruni alle prese con la sua prima prova d'attore. Si descrive come un amante della musica e del calcio tanto che vorrebbe diventare un giornalista sportivo. Con lui anche Flavia Tommasi già impegnata in esperienze teatrali in passato. Si definisce sensibile e a primo impatto sostiene di poter apparire"diversa". Ama la musica e adora cantare, odia la volgarità e la prepotenza. La troverete dove c'è il sole e il mare.

Roberto Alfinito invece, dopo qualche esperienza come modello, si mette alla prova ora come attore . Sognatore, altruista, dinamico, introverso e talvolta "Amletico". Questo dice di sè. Ama il mare ma soprattutto "prendere per la gola" le persone. Segno evidente che i fornelli siano una sua grande passione.

Infine Debora Perfetto. "Caciarona", ama lo sport e girare il mondo per perdersi tra nuove culture, profumi e sapori diversi. Ambiziosa e determinata , ama le sfide. Soprattutto quelle con se stessa!

Questi i "personaggi" che vedremo all'opera in una location piuttosto particolare. Vi spoileriamo infatti che la storia sarà ambientata nello studio di uno psicanalista...

Curiosi? Non ci resta che attendere.