La procura della FIGC ha chiuso le indagini sulla Juventus per presunta violazione della lealtà sportiva nella gestione dei contratti dei calciatori, degli agenti e dei partner commerciali.

Il club bianconero è accusato di aver alterato il bilancio e di aver eluso le regole del fair play finanziario attraverso una serie di operazioni contabili e fiscali.

La procura federale ha contestato alla Juventus l'articolo 4.1 del Codice di Giustizia Sportiva [*], che prevede sanzioni che, in caso di condanna, vanno dalla multa alla retrocessione.

si va ad aggiungere alla questione plusvalenze, per la quale è previsto il 19 aprile un giudizio di legittimità del Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione di 15 punti per i bianconeri.

La Juventus ha sempre negato ogni illecito e si è detta pronta a difendersi nelle sedi competenti. Il caso è ora nelle mani del giudice sportivo, che dovrà decidere se rinviare a giudizio il club o archiviare la pratica.

IN relazione alla stessa inchiesta, la FIGC ha reso noto che le posizioni di Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Udinese, Bologna e Cagliari che hanno effettuato "accordi confidenziali in operazioni di mercato senza provvedere al deposito della modulistica federale e/o provvedendo a depositare documenti recanti pattuizioni diverse da quelle concluse" saranno valutate successivamente a conclusione delle indagini in corso da parte della magistratura.



Intanto, continua a tener banco il caso plusvalenze che, dopo Juventus, Lazio, Roma e Salernitana, adesso sembra riguardare ufficialmente anche il Napoli. La GdF, secondo quanto riferito da Repubblica, ha perquisito la sede della Turris, società che milita nel campionato di Serie C, dove ha acquisito i contratti di acquisto e cessione del calciatore Claudio Manzi, nell'ambito dell'inchiesta relativa all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille.

Il prezzo del cartellino di Manzi fu valutato 4 milioni di euro, cifra che fu scontata dal prezzo di acquisto del centravanti nigeriano. Manzi, però, al Lille non ha mai messo piede, tanto che il contratto con la società francese lo firmò nella sede del Napoli, da dove andò direttamente in prestito alla Fermana. Dopo una anno circa, Manzi fu svincolato dal Lille per accasarsi con la Turris che nel gennaio 2023 lo ha venduto alla Virtus Entella per una cifra intorno a 120 mila euro.



[*] Le penalizzazioni relative all'infrazione dell'articolo 4 sono elencate agli articoli 8 e 9 del Codice di Giustizia sportiva