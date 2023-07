63.ma Ed. “PREMIO NAZIONALE FRASCATI POESIA ANTONIO SECCARECCIA”

Premio alla carriera a VIVIAN LAMARQUE

I FINALISTI

TIZIANO BROGGIATO: Sorvoli (Luigi Pellegrini Editore)

GABRIELLA PACE: Ritorno (Il Labirinto)

MASSIMO PAMIO: Anonimie (Edizioni Mondo Nuovo)



Tiziano Broggiato: Prendono alla gola i Sorvoli di Tiziano Broggiato, colline e uomini feriscono le «fessure degli occhi / divenuti duri come pietre». Ma di cristallo è la voce del poeta, forte la memoria del tempo «in cui l’infanzia / durava». Così anche dal nostro giorno sembra giungere una musica non solo di sopravvivenza.

Gabriella Pace: Il Ritorno di Gabriella Pace ha in sé qui una dura partenza per Zwickau, su vagoni da bestiame. La Storia comprende non solo la visione di ciò che è accaduto, sta dietro di noi, ma le ustioni ancora presenti e rigenerate. Ha il ritmo di un cuore doloroso questo libro, «il gelo e il fuoco» del distacco.

Massimo Pamio: Anonimie di Massimo Pamio entra potentemente nel buio, nel lume del pensiero. Libro ardito, di sussulti e di approdi, inevitabile la forma del poema, Quale un albero radicato in terra, radicato in cielo, il suo discorso si snoda chiaro e lacerato: «ogni volta che scrivo mi sento così / tra la vita e la morte».

Vivian Lamarque: “La sua opera e la sua esperienza di vita sono un insegnamento per molti lettori di generazioni diverse. La poesia per lei è stata sempre una forma di morale e di grande rappacificazione con la realtà, nonostante le grandi prove e il dolore del mondo”. (dalla motivazione della Giuria)



Una poesia da cantare:

A Emily Dickinson

Le finestre oh le finestre

nelle case sono le mie preferite

comanderei che fossero tutte

dico tutte fiorite. E in dicembre

ordinerei per ogni finestra una neve

per ogni neve un millimetro di ramo

per ogni ramo un pettirosso di Emily

per ogni Emily un desiderio avverato:

qualcosa di sacro, di giusto, o almeno

un innamorato.



A Emily Dickinson. Questa poesia avete la facoltà di impararla a memoria: qui anche le finestre sono affacciate, dentro il loro fiorire. E le parole che preferite, tutte, per la primavera le troverete, sono protette dalla neve: «per ogni neve un millimetro di ramo», ogni vostro desiderio “avverato”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.00 presso l’Auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati.

Il Premio è organizzato dall’Associazione Frascati Poesia in collaborazione con il Comune di Frascati.



Per maggiori informazioni:

“Associazione Frascati Poesia”, tel.06.94184575. Email: [email protected] – www.frascatipoesia.it