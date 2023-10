UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER ALUNNI E DOCENTI CON UNA RICADUTA TRASVERSALE IN TUTTA UNA COMUNITÀ SCOLASTICA “MOTORE CULTURALE” PER TUTTO IL TERRITORIO

Parlare di progetto Erasmus significa parlare di una realtà che proietta la nostra società verso un futuro carico di esperienze positive e di speranza per la “nuova” società. Esperienze multiculturali, accrescimento del bagaglio linguistico, confronto e scambio di esperienze diventano elementi preziosi per numerosi giovani che affrontano tutto con naturalezza.

Pistone Gaia, Pitruzzella Walter, Castellana Iside, Liuzza Angelica, Cannarile Gioia, Frangiamone Pietro, La Greca Giorgia e Nigro Carmelo sono stati gli alunni protagonisti dell’ultima mobilità in Germania. Con questa mobilità studenti presso la Oberschule Papenteich di Schwulper si sono concluse le attività della prima annualità del piano di accreditamento dell’I.C.S.G. Bosco di Campobello di Licata, uno dei primi istituti comprensivi del circondario ad aver raggiunto questo importante traguardo, che ha dato a docenti, alunni e territorio la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali.

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado sono stati in Germania dal 4 all’11 Ottobre 2023, accompagnati dai proff. Zenia Ciuni, Liliana Fadda e Salvatore Seggio. “Hanno portato avanti un progetto didattico sulla sostenibilità ambientale e una sana alimentazione” dice non naturale orgoglio la prof. Liliana Fadda che aggiunge “hanno partecipato ad una challenge di cucina durante la quale hanno presentato le nostre specialità culinarie e hanno preparato anche la pasta a forno.”

“Il confronto culturale” continua la prof. Fadda “è alla base del progetto Erasmus e in Germania i nostri ragazzi si sono confrontati con i colleghi tedeschi, francesi e sloveni”.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Alessia Guccione è molto soddisfatta del grande lavoro fatto dalla commissione istituita appositamente per coordinare tutte le attività previste dal progetto.

“Il segreto del grande successo, in ogni campo” afferma la Dirigente Guccione “ è il lavoro di squadra. Nulla si fa da soli ma tutto si costruisce in team”.

Le attività coordinate con grande professionalità dalla prof. Fadda hanno previsto una mobilità di formazione linguistica per dieci docenti di diverse discipline presso la Horner School of English di Dublino. Durante la permanenza dei docenti, la dirigente scolastica Alessia Guccione, ha svolto la sua attività di Job shadowing nella stessa scuola, un breve soggiorno in un Paese straniero per uno scambio di buone pratiche con il DS dell’organizzazione ospitante costruendo un partenariato a lungo termine attraverso un’osservazione partecipativa. Altra esperienza esaltante è stata quella svolta nel mese di marzo 2023 a Purullena (Granada) in Spagna. Le docenti Lidia Riolo, Giovanna Rizzo e la Dirigente Alessia Guccione hanno accompagnato dieci studenti appartenenti alle classi terze di scuola secondaria di primo grado in una bellissima esperienza che è stata frutto di uno scambio tra due realtà scolastiche. Infatti nel mese di novembre 2022 i ragazzi spagnoli sono stati ospiti della nostra scuola e delle famiglie dei nostri alunni. Gli argomenti sui quali gli studenti si sono confrontati riguardano la stagionalità dei prodotti agricoli del proprio territorio e il commercio a chilometro zero. “I nostri alunni, in tutte le esperienze” dichiara Liliana Fadda “sono stati sempre eccezionali e lodati in ogni circostanza”.

Altra attività ha visto il coinvolgimento di quattro docenti: Flavia Gibaldi, Lina Sanfilippo, Gabriella Infantino, Liliana Fadda e la Dirigente Alessia Guccione che si sono recate ad Istanbul in Turchia presso una scuola di italiano per stranieri. In questo caso non solo c’è stato uno scambio di buone pratiche ma i nostri docenti hanno informato e formato i partners turchi sulle potenzialità e le opportunità del progetto Erasmus e sulle modalità di presentazione delle candidature.

“Queste iniziative non saranno una parentesi isolata” conclude la Dirigente Alessia Guccione “ma sono parte integrante del curricolo per dare ai nostri alunni, alla scuola e al paese opportunità di crescita e di apertura verso una dimensione europea”.