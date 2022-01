Resi noti i residenti in città al 31 dicembre 2021: sono 30.871, un dato che si discosta sostanzialmente poco rispetto allo stesso periodo del 2020. C’è stato un aumento di circa 80 persone, mentre, purtroppo, fisiologicamente diminuisce il numero degli over 75. Per gli amanti delle statistiche la popolazione tra 0 e 13 anni è di 3244 persone, mentre la fascia più ampia è quella ovviamente tra i 14 ed i 64 anni (19891 cittadini), mentre 3931 sono quelli tra i 65 ed i 74 anni e 3.805 oltre i 75. Le donne presenti attualmente in città sono più degli uomini (15871, rispetto ai 15.000 maschi) mentre i cittadini iscritti nel registro AIRe sono 2761. Ancora un sensibile aumento di persone risultate positive nella giornata odierna. Il dato fornito dall’Asp indica altri 28 contagi e così il dato statistico sale a 362, dato che purtroppo segue la linea crescente caratterizzante la nostra provincia e più in generale la Regione. In aumento comunque anche le vaccinazioni al parco Corolla, soprattutto le terze dosi, così come però anche il numero dei cittadini, che, dopo essere risultati positivi al tampone rapido, attendono l’esito del molecolare, al quale sono chiamati a sottoporsi dall’Usca.