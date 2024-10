Venezia ospita una nuova mostra personale di Sibylle Monica Wirth Zubler, conosciuta come SMWZ, dal titolo "Whispers of Inspiration: Exploring Inner Light Realms". L'opening è previsto per il 4 ottobre alle ore 19:00 presso la Galleria Leblon, in Fondamenta Zorzi 368, proprio di fronte alla Peggy Guggenheim Collection.

L'esposizione è un viaggio intimo e vibrante nella ricerca spirituale dell’artista svizzera, che mette a disposizione del pubblico non solo le sue opere di pittura e scultura, ma anche la propria poesia. Attraverso queste discipline interconnesse, SMWZ esplora temi profondi come la luce interiore e il legame tra terreno e divino, invitando i visitatori a un’esperienza di scoperta empatica e partecipata.

Domenica 6 ottobre, alle 17:30, l’artista condurrà anche una meditazione guidata nello stesso spazio espositivo, proponendo un evento che mira a creare una connessione autentica tra le opere e il pubblico. Il suo approccio artistico, che mescola energia vibrante e sensibilità poetica, offre un’opportunità unica per chi desidera esplorare un dialogo tra arte e spiritualità.

Come affermano i curatori Nicolas Fiedler e Giulia Mastrangelo, l’arte di SMWZ non si limita a rappresentare, ma diventa un ponte tra terreno e divino, un sussurro dell’universo che ci invita a vedere oltre l’ordinario. Questa mostra veneziana si presenta dunque non solo come un’esposizione, ma come un invito a immergersi nelle molteplici strade della creatività e a riscoprire la propria luce interiore.