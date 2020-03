Alla fine di questa settimana, l'8 marzo, si doveva disputare il Gran Premio del Qatar di MotoGP. Il gran premio però è stato annullato, ma solo per quanto riguarda la massima serie.

Infatti, Moto2 e Moto3 correranno. Per quale motivo? Perché domenica scuderie e piloti di quelle due categorie hanno terminato l'ultimo test prima dell'inizio delle gare sul circuito di Losail proprio lo scorso fine settimana e quindi si trovavano già in Qatar in attesa del gran premio. Invece, l'arrivo di piloti e team della MotoGP era atteso nei prossimi giorni.

Il Qatar, però, da domenica ha chiuso le frontiere a coloro che provengono dall'Italia, a causa del contagio di coronavirus. Quindi, alcuni team e molti piloti non avrebbero potuto partecipare alla gara. Più precisamente, se avessero voluto comunque entrare in Qatar, avrebbero dovuto sostenere un periodo di quarantena di due settimane.

Questa normativa è scattata dal 1 marzo. Pertanto, chi dall'Italia è arrivato domenica a Doha per il MotoGP è stato fermato in aeroporto... altri non partiranno neppure.

Poiché l'Italia gioca un ruolo fondamentale nel paddock del MotoGP, FIM, IRTA e Dorna hanno annunciato la cancellazione del Gran Premio del Qatar.

Sarà il primo di una lunga serie?