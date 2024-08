Ag. Gaetano: "Parma? Va a Cagliari o resta al Napoli! Il resto non mi interessa”

Futuro deciso per il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano. Almeno nelle intenzioni del suo agente Mario Giuffredi che intercettato da TuttoMercatoWeb fa chiarezza sul futuro del proprio assistito.

Parma? No, Napoli o Cagliari. “Per quanto mi riguarda - dice Giuffredi - se ci sono le condizioni economiche per chiudere l’operazione o il ragazzo va a Cagliari oppure rimane a Napoli. Tutte le altre questioni - chiosa l’agente - non mi interessano”. Caso chiuso: per Gaetano, o il Napoli, o il Cagliari…



Viviano: "Sono un estimatore di Meret, ha tutto il diritto di guardarsi attorno. Kepa? Ottimo"

Ai microfoni di Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, è intervenuto il portiere Emiliano Viviano: "Il calciatore che non deve andare via è sereno, ma chi è in quella situazione di bilico, non la vive benissimo. A me è capitato e succede che non sei concentrato sul tuo lavoro. Non è una situazione semplicissima, ma è tutto vero che siamo e sono tutti navigati nel mestiere e si sa che può capitare. L’allenatore deve essere molto bravo a gestire il gruppo, quella è la cosa più complicata secondo me.

Kepa è superiore a Meret? Kepa è un ottimo portiere con esperienza internazionale. Sono un estimatore di Meret, ma ci sono le situazioni, maniere di vedere il ruolo e il calcio, quindi magari un allenatore cerca qualcosa di diverso e Meret ha il diritto di guardarsi intorno.

Meret al Fantacalcio? Lo prenderei e ci ho provato. Il Milan può vincere lo scudetto? Il Milan è il Milan e deve sempre puntare allo scudetto. Tuttavia, secondo me, ci sono squadre che partono più avanti, l’Inter su tutte. Credo serenamente che se non vince l’Inter è per demeriti propri".



Chiariello: "Neres ciliegina sulla torta. Forse manca anche un quinto..."

Oggi su Radio CRC, nel corso della trasmissione In Ritiro Con Te, è intervenuto Umberto Chiariello: "Dobbiamo portare pazienza. Vi invito tutti ad una grande pazienza. Lo so che quando si arriva intorno al 7 agosto, con la Coppa Italia alle porte e il campionato a poco più di dieci giorni, c’è preoccupazione. Indubbiamente c’è preoccupazione. La squadra è incompleta, manca il centravanti, perché la paura di tutti, confessiamolo, l’ha espressa il professore Trombetti: che la belva in gabbia non la si tiene più. La belva in gabbia è Antonio Conte – senza denigrazione o disprezzo – perché non le manda a dire, nella sua storia.

Lo sappiamo: è successo alla Juventus, all’Inter, è storia. Antonio Conte vuole vincere e l’ha detto anche in conferenza stampa, non ha pazienza. Sa che questo è un anno di ricostruzione, quindi non vincere lo può ancora accettare, ma solo perché è un anno di rilancio per poi vincere che è il suo obiettivo. Questo è il motivo per cui i napoletani sono impazziti per lui ed è questo il motivo per cui gli si da credito. “Il tempo passa e Conte non starà ancora zitto per molto tempo”, questo pensano in molti. La faccenda Lukaku-Osimhen sta prendendo pieghe non previste. Nessuno immaginava uno stallo così prolungato, ma nel frattempo qualcosa si sta muovendo.

Lindstrom e Ostigard sono usciti, entro questo fine settimana escono Gaetano e Cajuste, Mario Rui è stato mandato a cercarsi squadra, uno degli eroi veri dello scudetto, ma dovrebbe salutare. Chissà che non uscirà uno tra Natan e Juan Jesus, poi c’è Cheddira che ha tante offerte. Nel frattempo, Gilmour e Brescianini sono sull’uscio, David Neres potrebbe essere la ciliegina sulla torta e Lukaku resta in attesa. Sono convinto che servirebbe ancora un quinto sulle fasce. Queste operazioni sono sganciate da Lukaku e Osimhen, bisogna racimolare soldi e investire ancora una cinquantina di milioni. Questo è il vero dato del mercato del Napoli che, se vuole accontentare il suo allenatore, deve avere la capacità di anticipare le risorse. Quando dico che i soldi ce li abbiamo solo noi, non faccio altro che dire la sacrosanta verità".



Ceccarini: "Forse Lukaku arriverà subito senza aspettare Osimhen"

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per gli ultimi movimenti del club azzurro: "Osimhen? Più passa il tempo e più la situazione diventa complicata. Parliamo di un grande attaccante. Oggi la scelta è Lukaku e non escludo che si vada subito su di lui prima di cedere Osimhen. Il Napoli deve risolvere questo nodo subito per capire qual è la soluzione migliore per tutti. Osimhen non ha l'offerta giusta ma il Napoli vuole subito Lukaku. Il Psg continuerà a essere un'ipotesi per il nigeriano. Credo che alla fine si possa trovare la soluzione giusta".