Si sono conclusi con successo i contest ideati e curati dal produttore Mario Greco (Sanremo Discovery e Television Song Contest 2022 ) e abbiamo chiesto a tutti gli emergenti che vi hanno partecipato di raccontare su quella emozione di salire sul palco, su come la partecipazione ha inciso sulla loro vita e arte e su tanto altro ancora.

Ecco la chiacchierata con Sana Maria Elena.





Dopo l'esperienza vissuta quale consiglio daresti a chi mette piede per la prima volta su un palco così importante? Il mio consiglio sarebbe di credere in se stessi e di non lasciarsi prendere dal panico.

Cosa ti è piaciuto o meglio cosa ti ha emozionato di più?È stata un'esperienza bellissima: mi e piaciuto molto cantare sul palco, mettermi in gioco con me stessa e con gli altri e sono molto soddisfatta del risultato ottenuto.

Che idea ti sei fatto sull'organizzazione dei contest? C'è qualcosa che vorresti cambiare? Mi sarebbe piaciuto gareggiare con più concorrenti. Comunque sono le mie prime esperienze e sono stata contenta di aver avuto l'opportunità di partecipare.

Cosa ti aspetti da questa partecipazione? Ne è valsa la pena?Oltre il terzo posto ottenuto alla mia categoria, quest' esperienza mi ha dato la possibilità di trasmettere la mia canzone in molte radio. In più, ho fatto le mie prime interviste in televisione e giornali.

Perché la canzone che hai deciso di portare era quella 'giusta'?

Il brano "On my own" di Nikka Costa mi ha colpito per la sua bellezza e significato. Credo di essere riuscita.