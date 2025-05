La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rotatoria di Olivarella per disciplinare l’intenso flusso di traffico sulla strada provinciale n. 67 e gli incroci con corso Garibaldi e via Alcide De Gasperi del Comune di San Filippo del Mela. L’elaborato, redatto dall’ing. Edoardo Pracanica, incaricato dal Comune di Milazzo, ha ottenuto il via libera in conferenza di servizi e si cercherà d’ottenere le risorse messe a disposizione dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha pubblicato una manifestazione d’interesse, che finanzia agli enti pubblici delle risorse per la realizzazione delle vie di fuga.

Il progetto, presentato dal Comune, ammonta a 400 mila euro, che consentirebbe di realizzare la rotatoria nel tratto comunemente definito “Quattro strade”. L’obiettivo è di accelerare per dare soluzione ad un problema molto sentito, anche perché ormai spesso la circolazione va in tilt in quel tratto di strada, che da Botteghelle arriva a Corriolo e principalmente interessa il quadrivio di Olivarella, che “raccoglie” gli automobilisti provenienti da San Filippo del Mela, Archi e Merì, soprattutto in alcuni orari si creano ingorghi continui.

«L’idea – ha sottolineato l’Assessore alla Viabilità Francesco Coppolino – è di rivedere e ridisegnare tutta la viabilità, soprattutto nel tratto di Nazionale, dove sono presenti anche centri commerciali ed in prossimità dello svincolo autostradale e dell’ospedale Fogliani per alleggerire il sovraccarico di traffico viario».