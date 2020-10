I vantaggi del network, uniti al valore della community: cresce l’attenzione del mercato verso il modello di EnjoyNet, polo distributivo nato nel febbraio 2020 dall’aggregazione di FreeNet Network ed Enjoy Travel Network. Un modello vincente, che integra le economie di scala, la competitività del prodotto e la centralizzazione dei servizi con una vision orientata alla condivisione di risorse e competenze imprenditoriali.

Enjoynet si configura come una community flessibile nella quale ogni associato può scegliere i servizi a cui aderire, senza quota di iscrizione. “Consapevole della sofferenza economica dell’intero comparto turistico e in sintonia con il nostro gruppo – dichiara Giorgio Zuccati, Presidente EnjoyNet – ho deciso di eliminare le fee di ingresso, in cambio della condivisione della formula e degli obiettivi che vogliamo perseguire”.

Tanti i vantaggi disponibili per le agenzie che scelgono EnjoyNet, a cominciare da ottimi regimi commissionali e da un’ampia gamma di prodotti, che comprende anche le proposte di Enjoy Destinations, il nuovo tour operator nato all’interno di KKM Group per offrire soluzioni di viaggio innovative, disponibili a condizioni agevolate per le agenzie della community.

Sul fronte tecnologico, le agenzie EnjoyNet hanno accesso a tool di prenotazione, gestionali e strumenti specifici per la fiscalità, la formazione e il miglioramento delle performances, mentre la collaborazione con A.I.A.V. garantisce un supporto professionale qualificato per tutti gli aspetti e le problematiche di carattere legale, fiscale, assicurativo e amministrativo.

“Nel corso delle ultime settimane – dichiara Roberta Florenzano, Direttore Commerciale EnjoyNet – abbiamo ricevuto un numero crescente di adesioni da parte di agenzie che conoscevano e utilizzavano già i nostri servizi o che banalmente volevano abbandonare il loro network di provenienza. Stiamo definendo anche per loro una serie di nuovi progetti, a cominciare da una piattaforma multiservizi attraverso la quale potranno caricare e condividere con la rete il loro prodotto. Abbiamo anche una novità che riguarderà lo sviluppo del territorio, con nuove opportunità per chi le saprà cogliere e dimostrerà di avere le giuste competenze per farlo”.

Nonostante il periodo, dunque, il risultato è un allargamento della community, che passa anche attraverso l’acquisizione di alcune agenzie particolarmente strategiche, come I Viaggi di Rachele, consolidata realtà del panorama distributivo lombardo, con 5 punti vendita distribuiti tra mantovano e bresciano.

“Tra voucher, buoni vacanza e regole spesso confuse – conclude il Presidente Zuccati – il morale di molti agenti è pessimo. È proprio in queste circostanze che il supporto di una Community come EnjoyNet è ancora più sentito e prezioso. Cerchiamo di ripartire con ottimismo: questo stop forzato ci ha permesso di capitalizzare i vantaggi derivanti dall’ingresso in KKM Group, mettendo a punto nuovi servizi e prodotti che oggi offriamo alle agenzie, per ripagarle della loro fiducia. Un periodo negativo che abbiamo trasformato in una grande opportunità di business da condividere con tutti i nostri partner”.