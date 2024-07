È “Le nostre folli capriole nel sole” lo spettacolo vincitore della dodicesima edizione del Roma Fringe Festival. Durante la serata finale svoltasi il 28 luglio presso il Teatro India di Roma, la giuria composta da Manuela Kustermann (Presidente) Galatea Ranzi, Raffaella Azim, Pierpaolo Sepe, Giancarlo Fares, Valentino Orfeo, Pasquale Pesce (Fondazione Alessandro Fersen) ha decretato la vittoria in favore di “Le nostre folli capriole nel sole” (scritto da Iulia Bonagura, interpretato da Emanuele Baroni e Iulia Bonagura, diretto da Emanuele Baroni), che si è conteso il risultato con gli altri due spettacoli finalisti in gara: “ISMAEL” (di e con Massimiliano Frateschi, regia di Graziano Piazza) e “LA DISTRAZIONE DELLA FORMICA” (di Niccolò Felici, con Niccolò Felici, Daniele Trombetti; regia Kabir Tavani).

Come ogni anno, il Roma Fringe Festival ha portato in scena una fetta importante delle tendenze teatrali contemporanee, uno specchio fedele del mondo che siamo. Il Fringe di Roma - diretto da Fabio Galadini - parte dal basso perché si basa sulla convinzione che tutti, al di là del sostegno pubblico possano e debbano creare ogni giorno per tutto l’anno. Dopo 21 spettacoli in gara per un totale di 45 alzate di sipario in tre teatri di Roma (Teatro Vascello, Spazio Diamante e Teatro India) il Roma Fringe Festival 2024 chiude la sua dodicesima edizione con una serata ricca di emozioni e grande attenzione di pubblico e critica e un notevole aumento di biglietti venduti.



Questi tutti i premi assegnati:

Spirito Fringe: Filumè

Speciale Off: Io Amo Italia

Migliore Drammaturgia: Le nostre folli capriole nel sole

Migliore Regia: Vite Binarie

Migliore Attore: Massimiliano Frateschi

Migliore Attrice ex equo: Julia Bonagura - Agata Marchi

Premio Fondazione Fersen: Ismael

Premio Della Critica: Ismael

Migliore spettacolo: Le nostre folli capriole nel sole

I 3 finalisti e i premi di categoria, sono stati decretati da una giuria composta dai direttori (o loro delegati) dei teatri e Festival che aderiscono a Zona Indipendente, una rete di teatri dislocati su tutta la penisola che si sono messi in gioco per creare una rete Fringe nazionale. Sono loro che hanno attribuito i premi come Miglior Regia, Miglior Drammaturgia, Speciale Off, Miglior Attrice, Miglior Attore. Il Miglior Spettacolo Roma Fringe Festival 2024, vince una tournée di 12 date italiane presso i teatri del circuito Zona Indipendente, che ospiteranno lo spettacolo vincitore nella stagione 2024/2025.

