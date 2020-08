Il brano dance che denuncia il pregiudizio di chi non accetta l’amore privo di etichette, è stato scritto da Fabio Vaccaro (già autore e produttore di Nek, Marco Carta, Sal da Vinci e tanti altri), ed è stato prodotto da Marco Zangiorolami nel suo Noize Studio.



“La Danza” è il nuovo singolo di Malcom Raffaello Creatore, cantante, showman e performer milanese. Il pezzo realizzato col featuring di Danilo Visconti (art director e organizzatore di eventi appartenente al movimento LGBT), è stato scritto da Fabio Vaccaro (autore e produttore di Nek, Sal da Vinci, Marco Carta, Valerio Scanu e molti altri), ed è stato prodotto da Marco Zangirolami al Noize Studio di San Giuliano Milanese (dove hanno registrato Fabri Fibra, Clementino, J-Ax, Dargen D'Amico, Emis Killa, Salmo, Mondo Marcio, Gué Pequeno e tanti altri).

La canzone dal taglio ironico, cela dietro un’apparente veste dance e vanesia, l’importante messaggio che invita a restare sempre coerenti con se stessi e con le proprie emozioni, non cedendo al giudizio e al pregiudizio altrui. Un inno alla libertà scevra da etichette.

L’atmosfera del brano è stata disegnata a perfezione nel video realizzato dal regista Luca Tartaglia (che ha lavorato con Emma Marrone, Marco Masini, Marco Mengoni, J-Ax, solo per fare alcuni nomi).

Il brano è estratto dall’ Ep “Vivere il destino”, in uscita il prossimo autunno: «Questo progetto non è da intendersi come un concept album in senso stretto, ma sicuramente i brani scelti per comporlo hanno tutti una radice di partenza comune (l’io, l’uomo, l’artista) che vive, si muove, canta, attraversa diverse fasi di crescita e di consapevolezza, passando da testi e musiche, atmosfere e significati malinconici e dismessi, poetici e autunnali, scanzonati e liberatori, intriganti e sofisticati». Malcom Raffaello Creatore



Radio date: 10 luglio 2020

Pubblicazione Ep: autunno 2020

Autoproduzione