In attesa che inizi ufficialmente l’Awards Season, ecco una potenziale graduatoria sulle performance maschili che hanno più chance di entrare nella prossima corsa agli Oscar nella categoria Miglior attore non protagonista.

La categoria Miglior Attore Non Protagonista di quest’anno si preannuncia come una delle più combattute. Mentre Netflix punta a dominare la categoria Miglior Attrice Non Protagonista, qui è A24 a fare la parte del leone con quattro nomi in lizza, tra cui Adam Pearson per A different man (una candidatura potrebbe sensibilizzare la lotta contro il bullismo associato a deformità) oltre al favorito Guy Pearce, acclamato a Venezia per The Brutalist, ma la corsa è tutt'altro che conclusa: Kieran Culkin, con la sua straordinaria performance in A Real Pain, sembra avere già una candidatura assicurata, mentre Edward Norton, nel biopic su Bob Dylan, è pronto a sfidare tutti.

Non dimentichiamo attori del calibro di Denzel Washington, Samuel L.Jackson e John Lithgow pronti a sfruttare l'opportunità di conquistare una statuetta, in una categoria spesso riservata a riconoscere una carriera nella sua totalità.