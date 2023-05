VS Prjct, artista napoletano con una lunga carriera alle spalle in cui ha fatto ballare decine d top club e pubblicato musica su label di riferimento internazionale, raggiunge un altro traguardo. La sua "Ulysses and The Sirens" è stata appena inclusa nella più recente compilation Buddha Bar, la numero XXV. Buddha Bar è un riferimento mondiale da decenni per le sonorità chill out elettroniche... e non solo.



Compilata da DJ Ravin, Buddha Bar XXV è un'odissea nel cuore della musica lounge, world e house sciamanica. Creata come un viaggio, questo triplo album porta l'ascoltatore in giro per il mondo, dall'Everest al Kilimangiaro fino alle spiagge infinite dell'Oceania. Un vero e proprio percorso interiore, questo triplo CD promette ore di evasione, emozione e condivisione, al ritmo delle melodie accattivanti e speziate di Christos Fourkis, Bahramji & Mashti, Alex Twin o Sandhog.



Il brano di VS Prjct, "Ulysses and The Sirens", in particolare porta chi ascolta nell'universo della deep house, con sonorità attentamente studiate unite alla ritmica particolarmente "catchy", tipica di questo artista . Questa traccia immagina l'incontro tra Ulisse e le sirene descritto da Omero nell'Odissea. In particolare, le voci si riferiscono alla sirena Partenope che, innamorata di Ulisse, cerca di catturarlo con la sua voce celestiale e allo stesso Ulisse che, pur essendo bendato e legato all'albero della nave, commette la frivolezza di togliersi i tappi di cera dalle orecchie e sentendo il canto di Partenope grida forte il suo dolore. La compilation è disponibile in tutti i Digital Store e in Streaming sulle principali piattaforme.



VS Prjct sale per la prima volta in consolle nel 1979 a Napoli all'interno del programma "Disco live" in onda su "Kiss Kiss Radio" tutti i sabato sera. Dal 1983 suona praticamente ovunque nei migliori club di Napoli, Roma, della costiera sorrentina, amalfitana e Capri. Ha fondato due negozi di dischi "Crazy Disco" e "Leader Records". Ha fatto parte del "Dj Crazy Group". Nel 1992 ha pubblicato il suo primo singolo su vinile "Dj Life" distribuito da Flying Records. Nel 1994 pubblica il secondo singolo "Never Be". Negli ultimi anni ha raggiunto più di 2 milioni di stream su Spotify e ha pubblicato brani su etichette come Gas Records, Blanco y Negro, Black Hole, Enormous Tunes.

VS Prjct - "Ulysses and The Sirens"

https://open.spotify.com/track/2oNOlN4cIIaaHqneBoBRV6?si=0d4b2e842ec4489d



Buddha Bar XXV

https://open.spotify.com/album/3S2OQtdVxrfPR4UkTv3lOF