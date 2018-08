È morta Charlotte Rae, la signora Garrett de "Il mio amico Arnold"

Per i millenials, Charlotte Rae può non voler dire molto. Invece, per chi ha qualche anno in più, l'attrice Charlotte Rae sarebbe subito associata al personaggio di Edna Garrett nella sitcom "Il mio amico Arnold" (Diff'rent Strokes), che in Italia ebbe un grande successo nei primi anni '80.

Charlotte Rae, a cui era stato diagnosticato un cancro alle ossa, è morta domenica, all'età di 92 anni, nella sua casa di Los Angeles. La causa del decesso non è ancora stata resa nota.

Charlotte Rae, dopo aver iniziato come governante in casa Drummond, per l'appunto nella serie Il mio amico Arnold, è poi diventata protagonista nello spin off "L'albero delle mele".

Rae ha recitato in ruoli da protagonista in altre numerose serie tv, tra cui "The Love Boat", "La carica dei 101 - La serie", "Sesame Street"...

La sua ultima apparizione è in un film del 2015 "Dove eravamo rimasti", con Meryl Streep, Kevin Kline e Rick Springfield. Nel novembre dello stesso anno, Charlotte ha pubblicato la sua ultima autobiografia, The Facts of My Life, scritta insieme al figlio Larry Strauss.