Un'opera pubblica che riveste un ruolo fondamentale per la sicurezza della nostra città e del suo comprensorio. con uffici, autorimessa per i veicoli dell'Arma, appartamenti ed alloggi per la foresteria.

Parallelamente alla vecchia stazione di Vasto (piazza fiume), con un potenziamento per il parco mezzi, La città potrà contare su altri militari, per garantire una maggiore sicurezza ed un miglior servizio in termini di prevenzione e repressione di fenomeni criminali che nella nostra città, che essendo al confine con le vicine Molise e Puglia sono ad alto rischio criminalità.

Inoltre per l’ampio spazio che è disponibile, si potrà con la collaborazione del 118 regionale, realizzare lungo il perimetro un eliporto per l'atterraggio dei mezzi di emergenza e delle Forze dell'Ordine. E quindi creare in zona un importante presidio d'emergenza.

L'eliporto servirà ai Carabinieri, ma anche per operazioni di soccorso medico specialmente nelle stagioni estive, per le tante manifestazioni che si fanno, contribuendo così al rilancio turistico della Città in sicurezza. Della nuova caserma se ne parla da anni ma non si intravede un’azione concreta, questa nostra proposta potrà forse avere piedi per camminare.

Il Segretario provinciale

Associazione Movimento Iustitia Nova

Orlando Palmer