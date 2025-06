ROMA - (Ernesto Genoni) - Da RADIO POST MACHINE parliamo in una recente puntata dell'importanza della verità nella comunicazione. Clicca qui per ascoltare la puntata di RADIO POST MACHINE . In questo momento storico, più che mai, dobbiamo impegnarci a essere autentici, a cercare e condividere verità che edificano, che portano beneficio alle nostre comunità. Il nostro invito è evitare il frastuono inutile, siamo sicuri che con sincerità e compassione possiamo contribuire a un mondo più giusto e umano. Bisogna meditare sul fatto che questa condizione può innescare un forte risentimento sociale, un’insicurezza che si trasmette anche ai più giovani, i più fragili e a quelli facilmente impressionabili. E soprattutto in loro una continua esposizione a un clima esasperato e di allarme incessante.