Deliterraneus e la sua collezione vitivinicola "Gota de Mundo": Alice Pulici e Javier Simon allietano con le loro degustazioni “il salotto delle celebrità”durante l'81^ festa del Cinema di Venezia





Per questa intervista siamo in splendida compagnia di Alice, referente del nostro sponsor “Gota de Mundo”, una collezione del brand Delitteraneus. Alice e Javiersi occupano di distribuire ed esportare prodotti enogastronomici Top Quality di provenienza mediterranea, vantando una visione innovativa che consente loro di spingersi verso nuove opportunità di sviluppo. Scopriamo insieme qualcosa di più su di loro e sui loro progetti.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Gota de Mundo non è solo un marchio, è una promessa. Una promessa di eleganza, raffinatezza ed esclusività. Un'etichetta a cui affidarsi per scoprire i migliori vini che il mondo ha da offrire. Ogni bottiglia è il risultato di una meticolosa selezione, che riflette l’eccellenza del territorio di provenienza e la maestria dei viticoltori. In ogni sorso, ritroviamo la passione e l'arte del vino, per una collezione che si distingue per la sua qualità superiore e la sua autenticità.Gota de Mundo ti porta a scoprire il magico mondo del vino, dove ogni bottiglia racchiude storie, territori e tradizioni che si intrecciano in unico sorso.Il vino è più di una semplice bevanda alcolica: è cultura e storicità, è passione, è un viaggio sensoriale che ci permette di esplorare il mondo con il palato, con l’olfatto e con gli occhi.Gota de Mundo incarna perfettamente questa filosofia. Selezioniamo per voi i migliori vini da ogni angolo del pianeta, offrendovi l'opportunità di scoprire il fascino e la diversità dei territori vinicoli più rinomati.A differenza dei nostri competitor che operano a livello territoriale, noi abbiamo l’opportunità di girare per il mondo portando all’interno del marchio particolarità vinicole provenienti da tutto il pianeta.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Gota del mondo è fondamentalmente al suo esordio, il nostro driver è quello di collezionare dei vini internazionali sotto un'unica etichetta. Sicuramente l’obiettivo è quello di ampliare ulteriormente i nostri orizzonti e andare a scoprire delle nuove particolarità vinicole che possano esprimere piacevolezza di gusto, capacità produttive innovative,variazioni enologiche e che possono in qualche modo andare a solleticare la curiosità di tutti voi.

Vi anticipiamo che stiamo pensando di inserire in collezione in questo prossimo 2025 altre due referenze: un vino bianco ed un vino rosso che ci auguriamo di poter presentare molto presto, chissà magari in occasione del Festival di Sanremo.Inoltre, per il 2026 vorremmo nuovamente pensare un po’ fuori dagli schemi ed introdurre un vino dolce, da capire di che tipologia, ma che comunque possa ulteriormente andare a implementare la varietà di gamma offerta.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

A spingerci a partecipare a questo evento esclusivo è stata sicuramente la nostra volontà di pensare un po’ “out of the box”, quindi di cercare di tessere dei validi rapporti interpersonali, sociali e culturali in cui ci è comunque possibile esprimere il nostro amore per il vino e la dedizione per questo importante progetto. Abbiamo voluto discostarci dai tradizionali eventi orientati al vino e questa scommessa ha portato i suoi frutti. Ne “Il Salotto delle Celebrità” ci siamo sentiti a casa e con grande piacere, e dopo aver riscontrato la curiosità degli ospiti presenti, abbiamo potuto veramente raccontare quali sono le basi solide che ci hanno portato a investire in Gota de Mundo.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Qualifilm, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Dobbiamo purtroppo ammettere che il tempo è tiranno ed abbiamo poco tempo per poter approfondire ed ampliare la nostra cultura cinematografica, sicuramente siamo molto orientati su tutto ciò che sono le docuserie, le serie e i film storici che comunque ci danno la possibilità e l'opportunità di andare a capire, comprendere e studiare qualcosa che è realmente accaduto che ha segnato la vita di tutti noi, qualcosa che ha lasciato il segno, così come vogliamo farlo noi.