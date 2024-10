Da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Confesso di credere” il nuovo singolo di Valda Jovanovic, in arte LadyVi. Questo progetto è frutto della collaborazione con l'autore e ingegnere del suono Nico Odorico, che ha curato la produzione artistica. Il brano rappresenta una tappa importante per LadyVi, raccontando una storia di vita, speranza e sogni mai abbandonati.

A 57 anni, Valda ha deciso di seguire il sogno che ha custodito per decenni: la passione per il canto. Già nota in Friuli Venezia Giulia per le sue esibizioni da Grado a Tarvisio, e per la partecipazione a eventi come Live Box di Casa Sanremo, Tour Music Fest e programmi su Canale Italia, la sua voce calda e vellutata crea un'atmosfera sognante e avvolgente. Fin da giovane, il canto è stato il suo rifugio, ma le priorità della vita hanno spesso messo in pausa il sogno di diventare una cantante. Tuttavia, non ha mai smesso di credere nel suo talento, continuando a esibirsi in eventi locali, mantenendo viva la passione.

Cresciuta in una famiglia dove la musica era parte della quotidianità, Valda ha ereditato influenze musicali dalla madre e dalla nonna, con ricordi di canzoni italiane classiche e opere liriche. Queste esperienze hanno plasmato il suo amore per la musica, rendendo il canto una parte essenziale della sua vita. “Confesso di credere” nasce da questo legame profondo con la musica e trasmette un messaggio di resilienza e forza interiore. Il brano, con melodie avvolgenti e un testo autentico, racconta il coraggio di non abbandonare mai i propri sogni, anche quando sembrano irraggiungibili.

L'incontro con Nico Odorico è stato il vero punto di svolta. Con la sua capacità di creare testi che parlano al cuore, ha riconosciuto in Valda un talento autentico e una storia che meritava di essere raccontata. Da questa collaborazione è nato il singolo di debutto. Il videoclip, realizzato dal videomaker Simone Vrech, è stato girato tra l'Angel’s Wings Recording Studio di Pantianicco e una faggeta nei pressi di Resia - Udine. Le immagini evocative arricchiscono il messaggio della canzone con atmosfere magiche e suggestive.

Con questo progetto, LadyVi dimostra che i sogni non hanno età e possono diventare realtà con passione e determinazione. “Confesso di credere” è disponibile su tutti i principali digital store e su Spotify, mentre il videoclip è visibile sul canale YouTube di LadyVi. Per chi vuole ascoltarla dal vivo, LadyVi si esibisce regolarmente in Friuli Venezia Giulia.