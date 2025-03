Tra le pellicole più attese della prossima stagione cinematografica spicca The Drama, il "surreal romance" del regista norvegese Kristoffer Borgli, che si preannuncia come un'opera capace di scuotere le convenzioni. Con un cast stellare che include Zendaya, Robert Pattinson, Mamoudou Athie e Alana Haim, il film esplora le dinamiche di una coppia alla vigilia del matrimonio, sconvolta da rivelazioni inaspettate.

Borgli, noto per la sua capacità di mescolare il grottesco con il comico, utilizza questa crisi come lente d'ingrandimento per esaminare la complessità dei rapporti umani e le distorsioni della percezione di sé e dell'altro. In The Drama, il surreale si manifesta nello scarto tra le certezze dei protagonisti e le verità improvvisamente svelate, mettendo a dura prova il loro equilibrio emotivo.

Il regista sembra proporre una visione del romanticismo in cui la destabilizzazione non è un semplice elemento narrativo, ma il fulcro stesso della storia. Questo approccio, che evoca le atmosfere di Michel Gondry e il cinema più intimo di David Lynch, è filtrato attraverso l'inquietudine e lo straniamento tipici dello stile di Borgli, promettendo un'esperienza cinematografica intensa e memorabile.