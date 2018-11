Touch Down Ibiza: 15/11 Vibe Room - Milano, 16/11 Set - Sassari, 17/11 Libe Winter Club - Como

Ad metà novembre 2018 Touch Down fa scatenare tre club tra Milano, Como e Sassari. Giovedì 15 novembre la crew di Touch Down è protagonista al Vibe Room di Milano. Venerdì 16 si sposta al Set Disco di Sassari, mentre sabato 17 chiude in bellezza il weekend facendo scatenare Libe Winter Club, a Como (ex Made). Gli artisti sul palco sono tanti: a Milano sono protagonisti Cece MC al microfono, Dj Message, Dj Sax e Dj Slait in console. A Cagliari invece insieme a Mirko Serra e Dj Arturo al microfono c'è Don Cash, una delle voci simbolo di m2o oltre che di Touch Down. A Como l'energia è ancora quella di Don Cash, che sarà al microfono con Claude le Boy e Dirty Nick.

Touch Down, l'urban party creato da Ale Zuber e Level Up Milano, è ormai una delle feste itineranti più conosciute in Italia. In questo evento sonorità decisamente urban si mescolano a ritmi americani e britannici. La festa ha chiuso in bellezza la stagione estiva con un party decisamente eccellente al mitico Hï Ibiza. Lunedì 3 settembre infatti i tanti dj e gli artisti della festa sono stati tra i protagonisti di Gangstar, grande successo sull'isola quest'estate, un evento curato da Cathy Guetta, regina della nightlife a Ibiza e non solo. In console, nella zona Club di Hï Ibiza, si sono esibiti molti dei talenti di Level Up, primo tra tutti Ale Zuber, ormai uno dei dj di riferimento a Ibiza e non solo.

