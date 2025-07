Inizia l’avventura col Napoli di Lucca: oggi visite mediche e firma

Lorenzo Lucca è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Il centravanti dell’Udinese è infatti in partenza per Roma dove sosterrà le visite mediche per conto del club azzurro a Villa Stuart prima di firmare il suo nuovo contratto e quindi aggregarsi ai nuovi compagni nella prima parte del ritiro a Dimaro, in Trentino.

Il classe 2000 ha rivolto un saluto ai suoi nuovi tifosi senza però aggiungere alcuna dichiarazione in merito alla scelta azzurra, arrivata nonostante l’interesse di tantissime altre società. L’operazione, come noto, si è chiusa sulla base di un iniziale prestito da 9 milioni di euro a cui aggiungere un obbligo di riscatto per ulteriori 26 milioni al termine della prossima stagione. Per un’operazione che nel complessivo toccherà i 35 milioni di euro.

La scelta del Napoli di puntare forte su Lucca è arrivata su indicazione precisa di Antonio Conte che per affrontare al massimo le tre competizioni del prossimo anno aveva chiesto un attaccante di riferimento con fisico e gol nelle gambe da affiancare a Romelu Lukaku. Dopo Marianucci, De Bruyne, Noa Lang e presto Beukema, dunque, ecco un altro importantissimo colpo di mercato per lo scatenato Napoli di Aurelio De Laurentiis.



Mercato, Inter: accordo con Lookman, ora serve quello con l’Atalanta

Ademola Lookman è il grande obiettivo dell’attacco dell’Inter 2025/26, trovata una bozza di accordo col giocatore ora ci sarà da superare la resistenza dell’Atalanta che, in linea di massima, non è intransigente di fronte alla cessione del nigeriano ma non scende dalla valutazione di 50 milioni di euro mentre la valutazione interista si discosta di 10-15 milioni, anche in virtù di un contratto in scadenza 2027 e di una promessa che il giocatore aveva strappato un anno fa.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il termine sembra lontano – alla fine si parla di due anni – ma nel calcio moderno bisogna fare i conti ben prima della scadenza di un accordo. Se Lookman restasse all’Atalanta senza rinnovare, e sin qui non ci sono stati passi avanti in tal senso, alla fine di questa stagione resterebbero solo 12 mesi di accordo costringendo i bergamaschi a venderlo al ribasso (molto più di quanto accadrebbe in queste settimane) la prossima estate per non rischiare di perderlo a zero nel 2027.

Il secondo aspetto è quello sul quale sia Inter che Lookman vogliono fare maggiormente leva. Riavvolgiamo il nastro di un anno quando l’Atalanta aveva ricevuto due maxi-offerte, quella della Juve per Koopmeiners e quella del Psg per il nigeriano. Nè il club né Gasperini volevano lasciar partire contemporaneamente due gioielli e alla fine si scelse di sacrificare l’olandese stoppando l’attaccante: in quel momento Lookman strappò questa sorta di promessa di essere liberato questa estate nel caso dell’arrivo di un’offerta di una big.

Cosa che sta succedendo con l’Inter, che ora attende con speranza e fiducia (non bisogna dimenticare l’interesse dell’Atletico Madrid per il 27enne) l’evoluzione della trattativa per regalare a Chivu un super attacco assieme a Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito.



Barcellona, ufficiale: Yamal rinnova fino al 2031. E prende la numero 10

Non avrà più il numero 19 sulle spalle. Come da attesa, è arrivato il grande giorno e Lamine Yamal firma oggi in modo ufficiale il rinnovo con il Barcellona fino al 2031, ma soprattutto diventa il nuovo numero Diez blaugrana. Il Barça ufficializza dunque l’assegnazione della magica numero ’10’ attraverso un’immagine di un murale a Rocafonda (Mataró) accompagnata dal testo ‘Da Rocafonda al mondo’.

Il talentino di 18 anni, originario di Rocafonda, eredita così il mitico numero ’10’ del Barça, indossato in passato da iconiche leggende dal calibro di Maradona, Ronaldinho e Leo Messi. Yamal ha assistito dal vivo all’annuncio di entrambi i traguardi insieme alla sua famiglia, con mamma Ebana e papà Nasraoui al suo fianco.



Osimhen, il Galatasaray tentenna: il Liverpool si inserisce nella trattativa

La telenovela Osimhen sbarca in Inghilterra, dopo essere passata per Napoli e Istanbul. Un intrigo internazionale che scuote il calciomercato: il destino dell’attaccante nigeriano è il più chiacchierato dell’estate, il Napoli vuole 75 milioni, l’affare col Galatasaray sembrava chiuso ma poi all’improvviso tutto si è fermato. Uno stallo, sull’asse Napoli-Turchia, di cui potrebbe approfittare il Liverpool.

Gli inglesi monitorano la situazione e stando alle indiscrezioni di Sky Sports vorrebbero sfruttare i tentennamenti del Gala per inserirsi di prepotenza nella trattativa. 75 milioni è un budget a disposizione di Slot che, suo malgrado, deve per forza trovare un attaccante dopo la tragica scomparsa di Diogo Jota. La pista Isak del Newcastle sembra tramontata, troppi i 120 milioni chiesti dai Magpies e allora i campioni d’Inghilterra in carica avrebbero virato su Osimhen, considerati anche i contatti già avviati tra i due club con l’interessamento del Napoli per Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano potrebbe addirittura rientrare nella trattativa, in una formula di scambio tra giocatori.



Modric: “Tifo Milan sin da bambino. Questo club non può accontentarsi della mediocrità”

Luka Modric si racconta a Milan Tv nei primi giorni della nuova esperienza dopo una vita al Real Madrid. Quaranta anni tra tre mesi, il centrocampista croato ha rivelato come sia stato semplice scegliere il Diavolo per proseguire la sua leggendaria carriera. “Da bambino guardavo molto la Serie A e il Milan era la mia squadra preferita anche perché c’era il mio idolo, Boban. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto – ha dichiarato a Milan TV -. Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare sia venuto in Croazia per presentarmi il progetto. È stato molto importante, mi ha dimostrato quanto ci tenesse e poi il Milan è uno dei più grandi club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo”.



Napoli, visite mediche per Noa Lang

Il Napoli è pronto a perfezionare un altro colpo di mercato in entrata. Noa Lang è arrivato infatti questa mattina a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al club campione d’Italia. L’esterno offensivo olandese arriva dal Psv Eindhoven per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.