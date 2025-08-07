Si è tenuta presso la sede di Prato dell’Associazione Tumori Toscana la conferenza stampa di presentazione della Da Porto a Porto, nuotata benefica per raccogliere fondi a sostegno delle cure domiciliari oncologiche gratuite.

Quella di quest’anno sarà l’VIII edizione e si svolgerà lunedì 11 agosto da Porto Ercole a Porto Santo Stefano: 22 km nello splendido mare dell’Argentario da affrontare in solitaria o in staffetta. La manifestazione è cresciuta negli anni grazie all’impegno e alla passione di Lorenzo Massai, ideatore della Nuotata e consigliere ATT, affiancato nell’organizzazione dalla Polisportiva Nuotatori Prato, dall'Associazione Amici del Guzzo e da tutte le realtà istituzionali del Monte Argentario.

Quest’anno si è verificato un vero boom di iscrizioni ed è stato battuto ogni record di partecipazione con 94 partecipanti totali (24 per i singoli e 70 per le staffette); a conferma del successo crescente di questo appuntamento capace di richiamare atleti da tutta Italia e anche dall’estero e che si avvale del supporto di testimonial importanti quali i campioni sportivi Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, Simona Quadarella, Mario Cipollini, Jury Chechi e gli attori Giorgio Panariello e Pamela Villoresi, madrina della manifestazione.

In questi anni, grazie all’iniziativa sono stati donati all’ATT oltre mezzo milione di euro che hanno permesso a tanti malati di tumore e alle loro famiglie di ricevere a domicilio cure e assistenza gratuite e di non sentirsi mai soli.

A oggi sono più di 21.000 i toscani malati di tumore che hanno ricevuto a casa propria le cure gratuite e il conforto di professionisti e volontari dell'Associazione che è presente, dal 1999, a Firenze, Prato, Pistoia e province. In particolare, nel 2024 le nuove attivazioni su Prato e Pistoia sono state 397 (+1,5% rispetto al 2023).

La manifestazione si avvale del patrocinio di: Regione Toscana, Comune di Prato, Comune del Monte Argentario, Guardia Costiera, Federazione Italiana Nuoto Comitato Regionale Toscano, Uisp Comitato Toscana Nuoto, Croce Rossa Italiana Comitato della Costa d’Argento.

Tanti i partner che hanno dato il loro sostegno alla manifestazione.