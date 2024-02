Il Verona spaventa la Juve, Rabiot la salva, ma il momento no continua. E l’Inter ride



Hellas in vantaggio nel primo tempo con Folorunsho e poi di nuovo nella ripresa con Noslin dopo il pari di Vlahovic su rigore. Il francese segna ma ai bianconeri non riesce il ribaltone. E la classifica piange



Serie B, il Parma vola con un gol al 96′



Terza vittoria consecutiva per il Parma. Partita incredibile al Tardini con i crociati che si impongono per 3-2 sul Pisa con un gol di Delprato ancora una volta in pieno recupero. Vantaggio Parma con Benedyczak al 26esimo minuto pochi secondi dopo una clamorosa occasione sprecata da Torregrossa e pareggio di Valoti al 36esimo. Nella ripresa rete di Man al 82esimo, pareggio del Pisa con Canestrelli al 93esimo minuto. Quando tutto faceva presagire al pareggio il gol di Delprato al 96esimo regala tre punti pesantissimi per il Parma. Pubblico in festa.



Serie A, Napoli-Genoa 1-1: Ngonge salva Mazzarri

E’ Ngonge a salvare il Napoli da un’altra sconfitta: con il Genoa al Maradona finisce 1-1 dopo un secondo tempo elettrico. Al 47′ rossoblù avanti con Frendrup, azzurri in difficoltà e capaci solo con il subentrato Ngonge di rendersi pericolosi. Il belga firma il pari al 90′, l’assalto finale della squadra di Mazzarri si infrange sul muro rossoblù.



Torino, Cairo sbotta: “Juric apre al rinnovo? Non me ne frega più un c…”



“Posso dire? Non me ne frega più un c...” ha esordito il presidente del Torino. Cairo ha poi proseguito: “Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è fare questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo, su questo contratto basta, è un argomento che non mi interessa più. Ha fatto un’apertura? Ma chissenefrega…Io voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo. Chi ha preso Juric? Chi gli dà 2 milioni all’anno? Chi lo ha appoggiato quando era in difficoltà? Io. Ne abbiamo parlato troppo, è un argomento superato. Ora facciamo l’obiettivo dopodiché vediamo”.



Napoli, Mazzarri amareggiato: "Ci gira tutto male. Creiamo tanto ma non riusciamo a segnare"



Il Napoli non è andato oltre l'1-1 casalingo contro il Genoa e lo stadio Maradona non ha nascosto il proprio disappunto al fischio finale. "Stiamo facendo tutti il massimo ma le cose girano male - ha commentato Mazzarri a fine partita -, il pubblico si meriterebbe di più e dispiace non farli felici completamente. Dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Al primo sbadiglio prendiamo gol, noi creiamo tantissimo e non ne facciamo. Una cosa difficile da spiegare".

Il Napoli ha reagito nella seconda parte di gara dopo un primo tempo giocato con ritmi bassi: "Prima dell'intervallo abbiamo creato poche occasioni, ma nelle 2-3 che abbiamo avuto il loro portiere ha fatto grandi parate. Se fossimo andati in vantaggio non ci sarebbe stato niente da dire e si sarebbe visto un altro Napoli. Giocare tutto il tempo al limite dell'area avversaria non basta, bisogna invertire questa tendenza e speriamo di correggere le sbavature già a partire dal Barcellona. Dobbiamo stare tranquilli e attenti, più decisi al momento del tiro perché vogliamo fare gol, abbiamo tante occasioni ma non riusciamo ad andare in vantaggio".



In settimana arriva il Barcellona con la Champions: "La squadra è con l'allenatore e lo ha dimostrato con l'arrembaggio del secondo tempo, altrimenti avrebbero potuto comportarsi diversamente. Il Barça non viene al Maradona a fare barricate, anzi avremo altre preoccupazioni rispetto a dover assaltare il fortino avversario con il pullman davanti alla porta. Sono fortissimi e cercheremo di fare la nostra partita, stando zitti e affrontando la sfida con attenzione con il nostro gioco".

Anche contro il Genoa Osimhen non è stato a disposizione: "A detta sua e dei medici aveva diverse contratture. Con tutto il tempo passato in Coppa d'Africa non era il caso rischiarlo per fargli giocare venti minuti. Ho preferito farlo riposare per bene e fargli recuperare energie, ma spero di averlo ristabilito per il Barcellona. Io l'ho avuto pochissimo a disposizione anche prima della Coppa d'Africa, speriamo di poterlo utilizzare di più da qui alla fine".



Decisivo invece Ngonge con la rete nel finale: "Vediamo se può partire titolare contro il Barcellona. Non ho ancora finito questa partita, poi penseremo al Barcellona".