Nel 70° anniversario della tragedia di Superga l’artista ricorda in questa nuovo singolo dal titolo Era di maggio "I campioni che persero la vita quel 4 maggio del 1949 quando il Grande Torino venne cancellato in un attimo.

Al rientro da Lisbona dopo un’amichevole disputata contro il Benfica, l’aereo in cui viaggiavano squadra, dirigenti e alcuni giornalisti, si schiantò contro il terrapieno di Superga nelle colline torinesi.

Storie che si intrecciano con il destino. Incredibile quella di Dino Ballarin, terzo portiere del Torino, che venne convocato all’ultimo momento per l’amichevole di Lisbona: fu una sorta di premio per l’impegno dimostrato, pur senza mai scendere in campo, grazie alla richiesta del fratello Aldo. Fu così che i due Ballarin morirono insieme nella tragedia.”

Un brano che commuove ed incanta,che arriva come un pugno dritto al centro dello stomaco,che mantiene accesso il ricordo del grande Toro e di quella immane tragedia”.

Così è stato definito il brano fatto ascoltare in anteprima ai dirigenti dell’attuale Torino calcio.

Il brano sarà disponibile in streaming per tutti dal 20 ottobre su tutte le piattaforme di streaming musicali più importante del mondo sul canale YouTube dell’artista con il Video ufficiale e sul canale dell'etichetta discografica che produce il cantautore.