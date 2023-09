Continua la nuova avventura tv di Eliza G nei panni di Shakira a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni", format originale italiano condotto da Max Giusti e realizzato da Direzione Intrattenimento Prime Time ed Endemol Shine Italy Spa.

Il programma celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni. Ogni puntata di "Fake Show – Diffidate delle imitazioni" ospita alcuni personaggi del mondo dello spettacolo che giocano con il conduttore misurandosi in prove individuali, di coppia o di gruppo basate sulle imitazioni di personaggi famosi, ma anche di oggetti, rumori, suoni, balli e altro ancora.

Nella seconda puntata, andata in onda in prima serata lunedì 25 settembre 2023 su Rai 2, Eliza G / Shakira, dopo aver scherzato come nella prima puntata con Max Giusti, ha duettato con Cristina D'Avena, una delle voci italiane più amate di sempre. Insieme hanno interpretato una divertente versione della sigla d'apertura e chiusura di "Occhi di gatto", celeberrimo cartone animato giapponese... Ovviamente, grazie all'accento colombiano di Shakira, "Occhi di gatto" è diventata "Ochos de Gato".

"Anche questa volta mi sono davvero divertita", racconta Eliza G, nella foto con Cristina D'Avena. "Duettare con un mito come Cristina D'Avena è stato facile, perché quando sei sul palco con i veri artisti tutto è immediato. Anche lei senz'altro si è divertita. 'Fake Show' è un programma che regala spensieratezza a tutti, anche a chi sta davanti alle telecamere".

Eliza G è poi davvero a suo agio nell'interpretare e celebrare a modo suo, con la sua personalità, la magia delle voci più belle del mondo. Il 13 ottobre, ad esempio, è a Potenza, al Cineteatro Don Bosco, come protagonista di "Divas". Lo show, organizzato e prodotto da Sinergie Lucane e diretto da Marco Masi, è un omaggio a cantanti uniche: da Whitney Houston a Celine Dion, passando per Mariah Carey, Christina Aguilera ed Adele, fino alle nostre italiane Laura Pausini e Giorgia, solo per citarne alcune. "Sono molto emozionata, ci stiamo lavorando da un po' e le vibes sono super positive!", conclude Eliza G.

Le presenze tv a "Fake Show – Diffidate delle imitazioni" su Rai 2, consolidano senz'altro la carriera di Eliza G, che nel tempo ha raggiunto traguardi molto importanti. Se in Italia i fan, le apparizioni in tv (The Voice of Italy 2019, All Together Now) ed i riconoscimenti non le mancano (nel 2021 ha vinto il Premio Lunezia), quella di Eliza G è una carriera decisamente internazionale. Dopo la vittoria nel 2019 al Cerbul de Aur, il più importante festival musicale rumeno, ha partecipato all'Eurovision Romania 2022 ed i suoi concerti tra Europa ed America Latina (soprattutto in Gran Bretagna, Brasile, Spagna, Svizzera e Francia) sono spesso sold out. E' laureata inoltre in Lingue e letterature straniere, con una tesi in lingua inglese sul romanzo "Dracula "di Bram Stoker.

Eliza G è l'unica artista italiana ad essere stata inclusa da The Voice mondiale in due video YouTube davvero molto visti. La sua interpretazione di "Hurt" di Christina Aguilera è stata inclusa nel video delle esibizioni più emozionanti (43 milioni di visualizzazioni) e in quello quello dedicato alle canzoni di più difficile interpretazione della storia di The Voice (12 milioni di visualizzazioni).



https://www.instagram.com/elizagmusic/

https://www.tiktok.com/@elizagofficial

https://it.wikipedia.org/wiki/Eliza_G

