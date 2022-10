Alla fine della scorsa settimana, Elon Musk ha presentato un primo prototipo di Optimus, un robot umanoide in grado di camminare e compiere gesti comuni a tutti gli esseri umani.

Nelle intenzioni del fondatore di Tesla, quando il robot sarà pronto dovrà essere prodotto in milioni di esemplari ed essere disponibile ad un costo inferiore ai 20mila dollari.

"Il nostro obiettivo - ha detto Musk - è creare un robot umanoide utile, il più rapidamente possibile. Lo abbiamo progettato usando lo stesso metodo che usiamo nella progettazione delle auto, con l'intento di fornire un prodotto di alta qualità a basso costo".

In che finestra di tempo?

Tesla dovrebbe essere in grado di acquisire i primi ordinativi in un periodo che va da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, prevedendo un fatturato persino superiore a quello attuale fornito dalla produzione di veicoli.

Quello presentato da Musk venerdì era un robot sviluppato a febbraio. La sua performance non è stata strabiliante, anche se ha educatamente salutato le persone presenti, abbozzando però qualche passo seppur da ubriaco... ma è comunque molto, visto che camminare su due piedi è stata fino a poco tempo fa una sfida insuperabile per tutti coloro che si sono cimentati nel realizzare robot umanoidi. Il fondatore di Tesla ha anche mostrato un video in cui Optimus svolgeva compiti semplici, come annaffiare, trasportare scatole e sollevare barre di metallo.

Il robot utilizza componenti progettati da Tesla, tra cui un pacco batteria da 2,3 kWh inserito nel busto ed un sistema di chip e attuatori per azionare i suoi arti. Il peso non dovrebbe superare i 73 kg.

Da chi potrebbe essere utilizzato Optimus, ammesso che continui ad essere chiamato con questo nome, una volta pronto per il mercato? Praticamente da tutti. Potrà essere il robot domestico che fa le faccende di casa oppure il robot lavoratore che compie gesti programmati all'interno di una catena di montaggio... anche se oggi non si chiama più così.

C'è solo un problema non secondario cui Musk non ha dato risposta. Un certo Ford, qualche anno fa, si inventò la produzione in serie per abbassare i costi delle sue auto, in modo da poterne rendere disponibile l'acquisto anche ai propri dipendenti. Però, se in futuro le vetture Tesla, così come i prodotti di altre aziende, saranno realizzati solo da dei robot, chi è che li potrà acquistare se solo a pochi sarà garantito un posto di lavoro?