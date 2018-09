Silvio Carrano remixa Robbie Rivera & Mamba feat. Halana - "El Sol"... e i suoi dischi piacciono a miti del mixer come Calvin Harris e David Guetta

E' stata un'estate davvero impegnativa per Silvio Carrano, dj pugliese che durante la scorsa stagione ha fatto ballare ben 44 party o grandi eventi, collaborando spesso con Popfest, noto festival a Gallipoli e con Musicaeparole, organizzatore leader nel Sud Italia e non solo.

Il 21 settembre è uscito il suo remix di Robbie Rivera & Mamba feat. Halana - "El Sol" pubblicato ovviamente da Juicy Music, la label del noto dj americano, mentre qualche tempo fa è uscito un remix altrettanto importante, per un disco di Mike Candys. E non è tutto: musica prodotta da Silvio Carrano è stata supportata, ovvero suonata durante eventi o radioshow da miti del mixer come Calvin Harris, David Guetta, Michael Calfan, Offaiah, Judge Jules e molti altri.

"Ad Aprile è uscito su Juicy Music il mio singolo 'Beat Rockin', che è andato molto bene. Per me essere scelto da Robbie Rivera era già una grande cosa, con le sue produzioni come "It's Midnight", "Funkatron", "It's A Feeling Now" ha influenzato molto il mio gusto. Quando mi ha chiesto di realizzare un remix, di 'Mamba feat. Halana - El Sol' quasi non ci credevo", spiega Silvio Carrano.

"La versione originale del brano è molto bella, per cui sono riuscito ad adattarla al mio suono molto facilmente. L'ho realizzato di getto in poche ore, preferendo una base minimale che potesse dare spazio alla alla voce che è molto sexy. Immaginavo le ragazze sul dancefloor, nei club sono loro che spesso danno vita ai party più belli".

Per quel che riguarda il futuro, come sempre Silvio Caranno punta sull'originalità. "La musica ha bisogno di ispirazione e di tempo per tradurre le idee in suono. Mi divido tra la discoteca e lo studio, faccio quello che posso, quando posso".

www.silviocarrano.com

https://www.facebook.com/silviocarrano/