Economia circolare: Il nuovo modo di viaggiare? E' con lo scambio casa

Volete viaggiare in maniera completamente gratuita semplicemente iscrivendovi ad un sito di scambio casa? E' possibile con GuesttoGuest, una piattaforma per lo scambio casa e di appartamento tra privati che propone più di 330.000 alloggi in 187paesi.

Attraverso l'iscrizione (completamente gratuita) il sito permette ai propri utilizzatori di trovare un alloggio per le vacanze senza dover pagare il pernottamento. Insomma potrete alloggiare gratis dovunque vogliate grazie alla vostra casa. Non per niente il motto di questa azienda francese, che ha anche acquisito Home Exchange, è proprio quello di "la tua casa ti fa viaggiare". Invece di pagare in effetti, gli utenti hanno la possibilita' di scambiare il proprio alloggio con altri membri, in maniera reciproca o meno, e potranno ugualmente scegliere opzioni di assicurazioni.

Ci sono due tipi di scambio casa. Lo scambio casa classico, ovvero l’utilizzatore puo' soggiornare presso un altro utilizzatore ospite che a sua volta verrà da lui alle stesse date o in date differenti. Oppure lo scambio casa con i Guest Points: l’utilizzatore soggiorna presso il proprio ospite offrendogli cosi' i GuestPoints corrispondenti per ogni pernottamento. L'ospite potrà utilizzare a sua volta questi GuestPoints per soggiornare a sua volta presso un altro utilizzatore della piattaforma. Ogni utilizzatore riceve dei GuestPoints di benvenuto durante la proceudra d'iscrizione.

Basata sui valori della condivisione e della fiducia reciproca, lo scambio casa, grazie a GuesttoGuest, seduce sempre piu' viaggiatori, desiderosi di permettere alle famiglie di risparmiare almeno il 30% sul budget delle proprie vacanze e di effettuare scambi che arricchiscono.