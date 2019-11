All'Ospedale di Cava dei Tirreni dove è primario della pediatria da 20 anni il mio amico Basilio Malamisura, si visitano anche le bambole e i peluche dei piccoli pazienti.

Si supera così la diffidenza e si rende certamente più piacevole ai piccoli pazienti la degenza e le cure.

L'umanizzazione della medicina deve "sempre" essere perseguita a tutti i livelli.

Fantastica questa iniziativa di Basilio e di tutto il suo staff al quale non possiamo non guardare per imparare e crescere. Bravo Basilio... e bravi tutti colleghi e operatori sanitari di Cava dei Tirreni.