Bergomi lo aveva detto, presentando la partita: Gasperini, stai attento a Nkunku! Che non gli abbia dato ascolto o che ci abbia provato, ma inutilmente... poco conta.

Fatto sta che è stato proprio Nkunku l'autore delle due reti che hanno decretato il passaggio del Lipsia alle semifinali di Europa League, dove incontrerà la vincente dell'incontro tra Braga e Rangers.

Gian Piero Gasperini può nuovamente schierare Zapata dal primo minuto al centro dell'attacco con Malinovskyi, Koopmeiners e Jérémie Boga a supporto.

È l'Atalanta a farsi pericolosa per prima con Zappacosta, ma il Lipsia risponde colpo su colpo con André Silva e Nkunku. Ed è proprio quest'ultimo a portare in vantaggio la squadra tedesca al 18' su assist da destra di Laimer.

Boga si fa vedere in un paio di occasioni allo scadere del primo tempo ma senza riuscire ad impensierire Gulácsi.

Dopo lo spavento ad inizio ripresa per l'incertezza di Musso in uscita non sfruttato da Laimer, Hateboer ha la palla buona per il pari, ma la alza troppo, sprecando un'ottima occasione.

L'Atalanta non riesce a trovare il bandolo della matassa per raggiungere il pari, così nel finale il Lipsia si porta a casa la qualificazione ancora una volta con Nkunku che, a tu per tu con Musso, viene steso in area dal portiere della Dea. Dal dischetto l'attaccante di origine congolese non sbaglia, portando il risultato sul definitivo 2-0 per il Lipsia.

Le semifinali si disputeranno il 28 aprile ed il 5 maggio.



Le squadre sono scese in campo così:

Atalanta: Musso; De Roon, Demiral (Scalvini 70'), Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler (Pašalić 88'), Hateboer; Malinovskiy (Muriel 58'), Boga (Miranchuk 70'); Zapata

Lipsia: Gulácsi; Simakan, Orbán, Gvardiol (Poulsen 79'); Henrichs (Klostermann 73'), Kampl (Halstenberg 79'), Laimer (Adams 73'), Angeliño; Olmo; Nkunku, André Silva (Szoboszlai 63')





