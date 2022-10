Ideato, prodotto e realizzato da Alessandro Grifa, il format è reduce dal grandissimo successo ottenuto alla “Mostra del Cinema di Venezia 2022”.

La regina e conduttrice di questa importante hospitality per celebrities è Emanuela Tittocchia. Attrice, conduttrice e opinionista tv, la Tittocchia a Venezia si è rivelata un‘ottima padrona di casa accogliendo i numerosi ospiti vip presenti che hanno raccontato il loro rapporto con il cinema.

Grande la partecipazione e grande l’emozione negli occhi di tutti i presenti. Oltre ad aver realizzato le interviste ufficiali ai personaggi intervenuti, Emanuela Tittocchia ha presentato Il “Gran Galà delle Celebrità”, evento durante il quale è stato consegnato il “Premio Internazionale European Soap and Series” ai divi italiani e internazionali dei serial più amati e in onda in tv. Inoltre i premi speciali a icone della lunga serialità come Montse Alcoverro, Roberto Chevalier, Riccardo Polizzy Carbonelli, Samuela Sardo, Cristina Moglia tra gli altri.

Venerdì 21 ottobre, nei giorni della “Festa del Cinema di Roma”, ci sarà un appuntamento speciale del “Il Salotto delle Celebrità” presso il roof del prestigioso Hotel Raddison Blu Ghr di Roma. Emanuela Tittocchia accoglierà gli attesissimi ospiti e realizzerà altre interviste e talk. L’evento è curato nei minimi dettagli e nasce dal desiderio di riunire i personaggi del mondo del cinema, della televisione e dello sport in uno spazio accogliente in cui ci si racconta e si condividono momenti e passioni.

Official Partner del format “Il Salotto delle Celebrità”, dopo Venezia anche a Roma, sarà Isabella Solimeo, biologa e nutrizionista con una lunga carriera nei campi della ricerca e della formazione. Dopo aver ascoltato le esigenze di chi arrivava nel suo studio con la difficoltà di trovare un integratore che fosse sia naturale sia efficace, Isabella ha scelto di creare “Solisa”.

Si tratta dei primi integratori naturali nati dalle esigenze di persone in cerca di un benessere profondo, sano e sicuro.