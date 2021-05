Sabato, dopo l'incidente in chiusura nelle qualifiche, i meccanici della Ferrari avevano deciso che la scatola del cambio di Leclerc fosse in grado di sostenere la gara. La sua sostituzione avrebbe fatto sì che il pilota monegasco, invece che dalla prima casella della griglia, con ottime possibilità di vittoria, avrebbe dovuto prendere il via dalla terza fila, che per il GP di Monaco equivale ad una gara di sicuro anonimato.

Quindi, meglio rischiare. Purtroppo il rischio non ha pagato. Infatti, mentre stava compiendo il giro di ricognizione per portare la macchina sulla linea di partenza prima del via, Leclerc si accorge di avere difficoltà con il cambio e invece di posizionarsi sulla griglia entra ai box, dopo aver comunicato via radio il problema al team.

I meccanici danno un'occhiata alla vettura, ma non c'è nulla da fare, comunicando successivamente di aver verificato un problema con l'albero di trasmissione.

Pertanto, Leclerc non riesce neppure a partire nella gara di casa dove, dopo aver conquistato la pole, avrebbe avuto ottime possibilità di vincere.



Questo è stato l'evento più interessante nel GP di Monaco che si è disputato questo pomeriggio... insieme a quello della debacle delle Mercedes.

Bottas, che dopo il forfait di Leclerc al via partiva dalla seconda posizione, si è dovuto ritirare durante il pit stop del cambio gomme a causa di una ruota bloccata che i meccanici non sono riusciti a togliere. Dopo vari tentativi, cambiando anche più di un avvitatore, al box Mercedes si è deciso di ritirare la vettura.

Hamilton, partito sesto, dopo il cambio gomme si ritrova settimo dietro a Gasly e finirà la gara con il rischio di venir doppiato da Verstappen. Unica soddisfazione di giornata per il pilota inglese il punto conquistato con il giro veloce a fine corsa.

La Ferrari limita i danni per quanto accaduto a Leclerc con il secondo posto ottenuto da Sainz che non ha però mai impensierito la leadership di Verstappen che si aggiudica così il secondo gran premio della stagione. Terza la McLaren di Norris.

Questo l'ordine di arrivo del GP di Monaco:

Per quanto riguarda il mondiale piloti, con la vittoria odierna Verstappen si porta al comando con 105 punti contro i 101 di Hamilton.

Queste le dichiarazioni dei piloti che oggi hanno conquistato il podio.

Max Verstappen: "È incredibilmente speciale vincere qui. È la mia prima volta sul podio a Monaco. Gara incredibile. Sono molti giri dove devi davvero mantenere altissima la concentrazione, ma è davvero bello. Sono molto orgoglioso, ma sto anche pensando al futuro: è una stagione molto lunga".

Carlos Sainz: "È un buon risultato. Se prima di venire a Monaco mi avessero detto che sarei arrivato secondo, sicuramente non ci avrei creduto. Penso che la Ferrari debba essere orgogliosa della macchina e del passo che abbiamo fatto. Oggi mi sentivo a mio agio con la macchina e la squadra ha meritato il podio".

Lando Norris: "Non so cosa dire. Non pensavo che oggi sarei salito sul podio. È sempre stato un sogno salire sul podio qui. È davvero speciale. Ho avuto un po' di fortuna, ma anche una buona macchina per tutto il weekend. Il terzo posto è anche merito della squadra".

La Formula 1 ritornerà in pista dal 4 al 6 giugno sul circuito cittadino di Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian.







Crediti immagine: twitter.com/F1/status/1396496392709939206