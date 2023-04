Mercoledì sera a Cepagatti presso il ristorante Tonino, il candidato sindaco Gino Cantò, ha presentato il 16 candidati che lo sosterranno nella corsa del 14 e 15 Maggio per le amministrative cepagattesi. Si mostra, quindi, unita e compatta questa lista civica, davanti a più di 400 persone che hanno riempito la sala del ristorante, il corridoio laterale e il cortile esterno, con tutti i posti a sedere esauriti e tante persone in piedi.

Il Sindaco uscente, che viene riproposto dalla sua squadra anche per le prossime amministrative, ha dichiarato: "Sono orgoglioso di presentare una grande squadra fatta di persone competenti."

Il candidato sindaco, prima di presentare le liste, ha esposto le linee guida del programma elettorale: un programma ambizioso e a tutto tondo che va a toccare le varie realtà e i settori di Cepagatti. Tanti sono i progetti e le opere iniziate in questo quinquennio e molti quelli già approvati e in fase di realizzazione, per questo si chiede nuovamente la fiducia del paese, per portare a termine tutti questi lavori.

Un programma elettorale ricco di idee per continuare a far crescere il paese, aiutare le famiglie in difficoltà, far emergere i giovani, rilanciare le attività commerciali, particolare attenzione sarà rivolta all'urbanistica e all'edilizia scolastica, con la costruzione del primo Asilo Nido Comunale, ma soprattutto si è parlato di manutenzione e sicurezza, uno dei punti cardine del programma. La lista vede molti volti già conosciuti, ma anche alcuni volti nuovi come Giuseppe Maiano, impegnato appieno nell'attività Parrocchiale e soprattutto con i bambini e ragazzi del paese a 360 gradi essendo anche un maestro di musica e Manuel Speziale, il più giovane della lista che ha solo 20 anni e tanta voglia di fare. Tra i volti noti Camillo Sborgia, Tiziano Santavenere, Angelo Faieta, Farinaccia Germano e ovviamente la Vicesindaco Annalisa Palozzo che è sempre stata attiva sia nella vita politica, sia nelle attività del Paese.

Nell'ultimo quinquennio l'abbiamo vista impegnata in mille attività, al servizio dei cittadini, instancabile come non mai e sempre in prima linea. Oggi sulla sua pagina Facebook i ringraziamenti ai cittadini per la serata di ieri e l'affetto dimostrato ieri: "Ieri sera abbiamo presentato la nostra squadra, unita e coesa con alla guida una persona onesta e preparata come Gino Cantò!

Ci avete fatto sentire tutto il vostro affetto e la vostra vicinanza ed é stato bellissimo! Grazie a tutti per aver partecipato, ci vediamo

alla Prossima"

Nel congedarci, elenchiamo i candidati al Consiglio Comunale per la lista CEPAGATTI C'È:

Ambrosini Maria Giulia

Cavallone Antonietta

Di Domizio Cristina

Di Lorito Luana

Marsilii Federica

Palozzo Annalisa

Paolini Antonella

Vadini Emanuela

D'Angelo Andrea

Faieta Angelo

Farinaccia Germano

Maiano Giuseppe

Santavenere Tiziano

Sborgia Camillo

Speziale Manuel

Tatilli Gianni

Buon lavoro a tutti i candidati.