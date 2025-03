Sarà il Sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, a tagliare il nastro dello shopping center Il Molino di Senigallia, che si presenta interamente rinnovato. La cerimonia ufficiale di inaugurazione avrà luogo sabato 29 marzo alle 9, alla presenza dell’amministratore delegato della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta. CIA-Conad, proprietaria della struttura, ha dato vita a un intervento di rigenerazione urbana che sarà celebrato con una tre giorni di eventi, il 28, 29 e 30 marzo. Tra i protagonisti Cristina D’Avena, la Space Family e la mezzofondista Gaia Sabbatini.

L’intervento di riqualificazione ha restituito al Molino un’identità visiva contemporanea, grazie a un nuovo involucro architettonico appositamente progettato. Il design si distingue per un sistema di lamelle verticali in alluminio, regolate da formule parametriche, che modificano la percezione dell’edificio in base alla luce solare e al punto di osservazione. L’equilibrio tra innovazione e sostenibilità si riflette anche nei nuovi ingressi: imponenti portali in legno incorniciano gli accessi principali, enfatizzando la qualità architettonica e la connessione con l’ambiente e la comunità.

Nel recente passato, Commercianti Indipendenti Associati era già intervenuta con la ristrutturazione del superstore Conad, il restyling della galleria dei negozi e l’inaugurazione del nuovo Ristorante “Con Sapore”.

«L'importante investimento che effettuiamo sul centro Il Molino di Senigallia – spiega l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta – vuole andare oltre il semplice restyling e punta a ridefinire l'identità dell’intera area, così da creare un polo attrattivo per tutto il tessuto locale. L’intervento si basa sui valori in cui si identifica la nostra cooperativa: attenzione al territorio, sostenibilità, qualità dell’offerta e vicinanza alle esigenze delle comunità. Il nuovo volto del Molino non è solo una risposta alle necessità di aggiornare l’offerta commerciale in chiave più moderna, ma un progetto che punta a valorizzare Senigallia e il suo tessuto economico, offrendo ai cittadini un'esperienza di acquisto più moderna e accessibile».