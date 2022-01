Il periodo, per chi vuol ballare, è quello che è... ma per farlo in casa propria, Jaywork Music Group propone un bel po' di brani perfetti per muoversi a tempo. Siccome la voglia di ballare è tanta e il tempo è poco, Jaywork su Instagram propone un bel "riassunto" di tutte le uscite discografiche del 7 gennaio, con tanti brani in un solo minuto... così poi ognuno può scegliersi i suoi preferiti. Ma quali sono questi brani? Enea Marchesini & Sammy Love feat. Paola Belletti realizzano una bella cover di "Believe", super hit di Cher; Matteo Sala fa ballare con "To Travel in Space"; Sexgadget & Ever-L spingono con 33RPM, mentre Lukulum propone "El Icomprendido"; infine ecco Alex Rod con "Ritmika". I generi musicali sono diversi, il ritmo pure… è invece costante la qualità sonora.

Guidata da Luca Peruzzi e Luca Facchini, Jaywork Music Group gestisce un gruppo di label e le rappresenta in Italia e nel mondo fin dal 1998. Jaywork Music Group pubblica di tanti generi diversi e ogni giorno fa crescere una community di artisti, dj e talenti che hanno voglia di crescere nel settore musicale.

Jaywork Music Group su Instagram: un riassunto social di un minuto delle uscite del 7 gennaio 2021