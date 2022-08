L'Esercito Popolare di Liberazione cinese parteciperà al comando strategico e all'esercitazione Vostok-2022, che si svolgerà in Russia dal prossimo 30 agosto fino al 5 settembre.

Questo è quanto ha reso noto mercoledì il ministero della Difesa cinese.

"In conformità con il piano annuale di cooperazione tra le forze armate dei due Paesi e gli accordi bilaterali, l'Esercito Popolare di Liberazione a breve delegherà e invierà parte delle sue forze in Russia per partecipare all'esercitazione Vostok-2022", si legge nella nota. L'esercitazione contribuirà alla "cooperazione amichevole tra le forze armate di tutti i paesi, nonché ad aumentare il livello di interazione strategica di tutte le parti e rafforzare la capacità di rispondere a varie minacce alla sicurezza".

"Le esercitazioni non sono in alcun modo collegati all'attuale situazione internazionale e regionale", ha affermato il ministero della Difesa cinese.

Vostok-2022 si svolgerà sotto il comando del capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov, in 13 campi di addestramento del distretto militare orientale. Il ministero della Difesa russo ha affermato in precedenza che, durante l'esercitazione, le forze partecipanti avrebbero messo in pratica misure per mantenere la sicurezza militare nella regione orientale.