"Abbiamo mantenuto l'uso della mascherina in Campania, perché qui da noi c'è uno dei focolai nazionali della variante Delta, l'altro consistente è in Lombardia. La variante Delta colpisce particolarmente i giovani. Nei giorni scorsi sono andati in terapie intensiva due ragazzi di 30 e 31 anni".

Lo ha detto venerdì il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua solita diretta Facebook.

"La mascherina - ha spiegato - è piccolo sacrificio che può portare un grande beneficio. È un fastidio ma lo è anche il casco in moto o la cintura in auto, ma danno tranquillità. I decreti nazionali obbligano alla mascherina in fiere, supermercati, negozi, mezzi di trasporto noi abbiamo aggiunto solo che in strada è obbligatorio bisogna metterla subito, perché l'assembramento c'è sempre nelle piazze della movida, nelle strade dello shopping. Mettetevi la mascherina perché la contagiosità della variante delta si attiva in dieci secondi"."Il nostro obiettivo - ha poi detto il presidente - è immunizzare la Campania entro il 2021, questo vuol dire che dobbiamo fare la seconda dose per quelli che mancano all'appello, cioè che dobbiamo passare da 5 milioni e 41mila vaccinati, a 9,2 milioni di vaccinati. Questo è l'obiettivo al quale stiamo lavorando. Questa battaglia la si vince con la tenacia, quando non ci si distrae, quando non ci si stanca per strada. Noi dobbiamo avere una tenacia feroce, tedesca. Dobbiamo fare 9,2 milioni di vaccinazioni entro il mese di novembre, e così dovrà essere. Avevamo un altro obiettivo, cioè avere a Napoli il 70% di vaccinati per inizio luglio, e qui abbiamo avuto qualche rilassamento. Adesso, grazie a Dio, abbiamo riscontrato una ripresa di voglia di vaccinarsi. Allora non perdiamo questa voglia e aiutateci a raggiungere l'obiettivo. Tutta la Campania immunizzata, cioè con la seconda dose, entro fine novembre inizio dicembre, se vogliamo riprendere la vita normale e se vogliamo raggiungere l'obiettivo della Campania: aprire tutto, ma aprire per sempre".